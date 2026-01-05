5 de enero de 2026 - 13:09

El misterio de la estrella de Belén: qué vieron realmente los Reyes Magos, según la ciencia

¿Fue la estrella de Belén una explosión cósmica o una danza de planetas? Conocé las explicaciones que dió la ciencia al respecto.

La estrella de Belén según la ciencia: ¿Qué fue realmente?

Foto:

Por Cristian Reta

Desde hace siglos, el relato de los sabios de Oriente y la luz que los guió hasta un pesebre fascina a la humanidad. Sin embargo, la ciencia moderna busca hoy respuestas mucho más allá de la fe para la estrella de Belén: ¿qué fue lo que realmente vieron los Reyes Magos en el cielo de Judea?

image

Aunque el Evangelio de San Mateo es la única fuente documental directa del evento en Judea, la ciencia analiza hoy diversos mecanismos físicos que podrían explicar la aparición de esa señal. Investigadores y expertos debaten actualmente tres hipótesis principales que buscan dar sentido al "milagro" desde la lógica del cosmos.

¿Supernova, cometa o una danza de planetas?

Una de las teorías más fascinantes es la de la explosión cósmica. Al morir, las estrellas masivas generan una supernova que puede ser visible desde la Tierra durante meses. Si bien esto explicaría por qué la luz desapareció luego para siempre, tiene un punto en contra: un evento de tal magnitud debería haber dejado registros claros en otras culturas de la época, y hasta ahora no se han hallado.

image

Otra posibilidad con gran respaldo es la del cometa. Mark Matney, científico de la NASA, destacó registros chinos del año 5 a.C. que describen una "estrella escoba" visible por más de 70 días. Debido a su trayectoria, un cometa podría haber parecido inmóvil en el cielo, un detalle fundamental en la historia de los sabios que buscaban al "verdadero rey".

image

Finalmente, la hipótesis más aceptada científicamente es la de la conjunción planetaria. En el año 7 a.C., Júpiter y Saturno se acercaron sucesivamente en la constelación de Piscis. Para los astrólogos antiguos, Júpiter simbolizaba la realeza y Saturno al pueblo judío; esta combinación fue, probablemente, la señal astronómica que interpretaron como el nacimiento de un nuevo líder en Judea.

image

A pesar de estos avances, la estrella de Belén sigue siendo un misterio que desafía una explicación definitiva. Lo cierto es que, ya sea por una explosión estelar o una alineación de planetas, el cielo de aquella época ofreció un espectáculo que quedó grabado para siempre en la cultura universal.

