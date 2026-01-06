Fin del mito: ¿los frutos secos reducen los antojos de comida?

Hambre entre comidas, deseo constante por lo dulce o necesidad urgente de algo salado son señales comunes en la rutina. Frente a ese escenario, los frutos secos aparecen como un alimento salvador, práctico y cada vez más recomendado, aunque todavía rodeado de dudas y mitos.

¿Pueden realmente ayudar a reducir los antojos o es solo una percepción? Estudios recientes, empezaron a explicar qué sucede en el cuerpo cuando se incorporan nueces, almendras o maní de forma regular.

Desde el punto de vista nutricional, los frutos secos poseen una combinación clave de grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, tres componentes directamente relacionados con la saciedad.

La clave está en la cantidad, la calidad y el momento de consumo ante cada comida durante el día.

De hecho, estudios comparativos demostraron que quienes incorporan una porción diaria controlada de frutos secos tienden a comer menos calorías a lo largo del día. Lejos de generar más hambre, su consumo consciente puede actuar como un regulador natural del apetito, siempre que se respeten las cantidades adecuadas.

El efecto positivo de los frutos secos sobre los antojos depende en gran medida de cómo y cuándo se consumen.

Para eso, deben ingerirse al natural, sin sal ni azúcares agregados, ya que las versiones procesadas pueden estimular el deseo de seguir comiendo.

agregados, ya que las versiones procesadas pueden estimular el deseo de seguir comiendo. A su vez, la porción ideal suele rondar los 20 a 30 gramos diarios, equivalente a un puñado pequeño.

a equivalente a un puñado pequeño. Consumirlos como colación a media mañana o media tarde ayuda a evitar el hambre extrema antes de las comidas principales. También pueden combinarse con frutas o yogur natural para potenciar el efecto saciante.

Otro aspecto importante es la constancia: no se trata de un efecto inmediato, sino de una adaptación progresiva del organismo. Incorporarlos de forma regular contribuye a mejorar la relación con la comida y a disminuir el picoteo impulsivo.

frutos secos WEB

Lejos de ser enemigos del apetito, los frutos secos pueden convertirse en alimentos estratégicos para reducir antojos y mejorar la saciedad durante el día.