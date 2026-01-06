6 de enero de 2026 - 20:09

Fin del mito: ¿los frutos secos reducen los antojos de comida?

Algunas personas creen que los frutos abren más el apetito, pero consumidos correctamente, podrían ser clave para controlar los antojos diarios de comida.

La clave está en la cantidad, la calidad y el momento de consumo ante cada comida durante el día.

¿Pueden realmente ayudar a reducir los antojos o es solo una percepción? Estudios recientes, empezaron a explicar qué sucede en el cuerpo cuando se incorporan nueces, almendras o maní de forma regular.

Qué dicen las investigaciones sobre los frutos secos y el control del apetito

Desde el punto de vista nutricional, los frutos secos poseen una combinación clave de grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, tres componentes directamente relacionados con la saciedad.

  • Diversas investigaciones publicadas en revistas científicas como The American Journal of Clinical Nutrition señalan que estos nutrientes ralentizan el vaciamiento gástrico, lo que hace que la sensación de plenitud dure más tiempo.
  • A diferencia de los alimentos ultraprocesados, que generan picos de glucosa y hambre rápida, los frutos secos ayudan a estabilizar el azúcar en sangre. Esto es fundamental para reducir los antojos repentinos, especialmente los asociados a lo dulce.
  • Además, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas estimulan hormonas como la leptina y el péptido YY, vinculadas a la regulación del apetito.
  • Otro punto clave es la masticación: al requerir más tiempo para ser consumidos, el cerebro recibe antes la señal de saciedad.

De hecho, estudios comparativos demostraron que quienes incorporan una porción diaria controlada de frutos secos tienden a comer menos calorías a lo largo del día. Lejos de generar más hambre, su consumo consciente puede actuar como un regulador natural del apetito, siempre que se respeten las cantidades adecuadas.

Cómo consumir frutos secos para reducir antojos y no generar el efecto contrario

El efecto positivo de los frutos secos sobre los antojos depende en gran medida de cómo y cuándo se consumen.

  • Para eso, deben ingerirse al natural, sin sal ni azúcares agregados, ya que las versiones procesadas pueden estimular el deseo de seguir comiendo.
  • A su vez, la porción ideal suele rondar los 20 a 30 gramos diarios, equivalente a un puñado pequeño.
  • Consumirlos como colación a media mañana o media tarde ayuda a evitar el hambre extrema antes de las comidas principales. También pueden combinarse con frutas o yogur natural para potenciar el efecto saciante.

Otro aspecto importante es la constancia: no se trata de un efecto inmediato, sino de una adaptación progresiva del organismo. Incorporarlos de forma regular contribuye a mejorar la relación con la comida y a disminuir el picoteo impulsivo.

Lejos de ser enemigos del apetito, los frutos secos pueden convertirse en alimentos estratégicos para reducir antojos y mejorar la saciedad durante el día.

