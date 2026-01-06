Fin del mito: ¿los frutos secos reducen los antojos de comida?

¿Pueden realmente ayudar a reducir los antojos o es solo una percepción? Estudios recientes, empezaron a explicar qué sucede en el cuerpo cuando se incorporan nueces, almendras o maní de forma regular.
Qué dicen las investigaciones sobre los frutos secos y el control del apetito
Desde el punto de vista nutricional, los frutos secos poseen una combinación clave de grasas saludables, proteínas vegetales y fibra, tres componentes directamente relacionados con la saciedad.
Diversas investigaciones publicadas en revistas científicas comoThe American Journal of Clinical Nutrition señalan que estos nutrientes ralentizan el vaciamiento gástrico, lo que hace que la sensación de plenitud dure más tiempo.
A diferencia de los alimentosultraprocesados, que generan picos de glucosa y hambre rápida, los frutos secos ayudan a estabilizar el azúcar en sangre. Esto es fundamental para reducir los antojos repentinos, especialmente los asociados a lo dulce.
Además, las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas estimulan hormonas como la leptina y el péptido YY, vinculadas a la regulación del apetito.
Otro punto clave es la masticación: al requerir más tiempo para ser consumidos, el cerebro recibe antes la señal de saciedad.
De hecho, estudios comparativos demostraron que quienes incorporan una porción diaria controlada de frutos secos tienden a comer menos calorías a lo largo del día. Lejos de generar más hambre, su consumo consciente puede actuar como un regulador natural del apetito, siempre que se respeten las cantidades adecuadas.
Cómo consumir frutos secos para reducir antojos y no generar el efecto contrario
El efecto positivo de los frutos secos sobre los antojos depende en gran medida de cómo y cuándo se consumen.
Para eso, deben ingerirse alnatural, sin sal ni azúcares agregados, ya que las versiones procesadas pueden estimular el deseo de seguir comiendo.
A su vez, la porción ideal suele rondar los 20 a 30 gramos diarios, equivalente a un puñado pequeño.
Consumirlos como colación a media mañana o media tarde ayuda a evitar el hambre extrema antes de las comidas principales. También pueden combinarse con frutas o yogur natural para potenciar el efecto saciante.
Otro aspecto importante es la constancia: no se trata de un efecto inmediato, sino de una adaptación progresiva del organismo. Incorporarlos de forma regular contribuye a mejorar la relación con la comida y a disminuir el picoteo impulsivo.