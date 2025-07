Astrónomos descubren un planeta alienígena gigante 35 veces más masivo que la Tierra: "Hay un cuerpo invisible..."

El nuevo planeta fue bautizado como Kepler-139f . Según el estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters, se trata de un mundo gigantesco , con una masa equivalente al doble que la de Neptuno y una órbita de 355 días alrededor de su estrella.

Su enorme tamaño no fue suficiente para hacerlo visible a los métodos tradicionales.

“La cuestión no es exactamente encontrar planetas que no estén en tránsito, sino más bien encontrar situaciones en las que podamos deducir dónde se encuentra el planeta que no está en tránsito”, explicó Caleb Lammers, coautor del estudio y estudiante de doctorado en la Universidad de Princeton.