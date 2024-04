Qué va a pasar con las sucursales y los trabajadores del HSBC en Mendoza

El banco HSBC anunció en las últimas horas que se retira de Argentina para concentrarse en el mercado asiático. También, que el banco Galicia se hará cargo de la operatoria. El valor de venta alcanzó los US$ 550 millones y la transición tomará unos 12 meses. Desde la Asociación Bancaria mantienen el estado de alerta y movilización en toto el país y evaluarán las medidas necesarias para resguardar los puestos de trabajo.

La entidad tiene una red de más de 100 sucursales en todo el país, unos 3.100 empleados y brinda servicios a alrededor de un millón de clientes. Sergio Giménez, titular de La Bancaria en Mendoza, detalló que, en la provincia, son cinco las sucursales y alrededor de 60 los trabajadores de la entidad.

Hace aproximadamente un mes, y a partir de una publicación periodística, el CEO de HSBC Argentina, Juan Parma, informó a los empleados que habían sido contactados por interesados en la operación en el país, pero que aún no se llegaba a ningún acuerdo. También se comprometía a mantenerlos informados de cualquier novedad.

En las últimas horas, los clientes del banco recibieron un correo electrónico en el que les comunicaron de la decisión de vender el negocio en Argentina al Grupo Financiero Galicia, lo que incluye tanto el banco, como el “asset management” (gestión de activos) y las compañías de seguros.

Asimismo, destacan que Galicia es el grupo financiero privado más grande de Argentina, que está en el país desde 1905 y tiene cerca de 9.500 empleados. “Tenga la seguridad de que estamos comprometidos a apoyarlo y haremos todo lo posible para garantizar una transición ordenada”, expresaron a los clientes. Sumaron que volverán a tomar contacto cuando hayan obtenido la aprobación del ente regulador y puedan confirmar con mayor precisión los tiempos y próximos pasos.

Se espera que la transición se complete dentro de los próximos 12 meses, porque se deben lograr algunas aprobaciones regulatorias, y, mientras esto suceda, la empresa seguirá brindando los servicios con normalidad.

En Mendoza

Giménez resaltó que el plazo de transición es extenso, lo que permitirá analizar y buscar maneras para que el impacto en la cantidad de puestos de trabajo sea el mínimo posible. Pero reconoció que, por lo pronto, no se sabe cuál va a ser el plan de negocio del banco Galicia al hacerse cargo del HSBC.

El titular de La Bancaria señaló que entienden que la sucursal del centro es la más crítica, ya que se encuentra frente a la plaza San Martín, a pocos metros de una histórica del Galicia. Recordó que, a este espacio, que es un edificio propio, se trasladaron los cerca de 30 trabajadores que estaban en el HSBC que se ubicaba sobre calle Espejo. Esto implica que la mitad de los empleados del banco en la provincia trabajan allí.

Los otros 30 se encuentran distribuidos en dos sucursales de Godoy Cruz, una en San Martín y otra en Luján. Analizó que el Galicia tiene una en Godoy Cruz, frente a la plaza, y el HSBC cerca del Hospital Español; también en Godoy Cruz hay un HSBC en un mayorista sobre el carril Rodríguez Peña, que recibe los depósitos de ese comercio; mientras en Luján y San Martín, si bien las de ambas entidades están a poca distancia, en los dos casos el banco que se retira funciona en espacios muy nuevos.

Por otra parte, Giménez indicó que el HSBC se ha ido enfocando en un perfil de clientes profesionales, muchos vinculados a la tecnología, y de altos ingresos. En cambio, el banco Galicia está más abocado a los particulares y trabajadores; de hecho, logró ser el agente financiero de la Municipalidad de Capital, por lo que también presta servicios a empleados municipales.

Alerta

El titular del gremio reconoció que este análisis de la distribución geográfica de las sucursales del Galicia y el HSBC se realiza esperando que se mantenga la mayor cantidad de puestos de trabajo, porque los procesos de fusión y las absorciones terminan siendo traumáticos para los trabajadores.

Añadió que el avance de la tecnología está complicando la cuestión laboral, porque los dueños de los bancos conciben la actividad financiera para CABA, mientras que en el interior del país hay sucursales que brindan atención a vecinos que tienen el mismo derecho que quienes viven en las grandes ciudades. Y subrayó que hay lugares en los que no hay conectividad, por lo que no se puede operar de modo online.

Desde La Bancaria lanzaron una alerta por la venta del HSBC y expresaron que “es una vergüenza que los trabajadores sean los últimos en enterarse”, mientras fue comunicada oficialmente a los clientes. Calificaron esto de “un total destrato y una actitud irresponsable hacia quienes sostuvieron y posicionaron el banco a lo largo de todo este tiempo”.

Exigieron que se preserven todos los puestos laborales y resaltaron la irrenunciabilidad de los derechos adquiridos de todos los trabajadores, a la vez que reclamaron respuestas que den certidumbre a las 3.000 personas que “necesitan garantías sobre su futuro”.

La venta

El comunicado oficial de HSBC sobre la venta informa que el valor de la transacción será de US$ 550 millones, sujeta a ajustes de precio, y que el Grupo Galicia adquirirá todos los negocios de la empresa en Argentina, que incluyen, además del banco, el “asset management” (gestión de activos) y las compañías de seguros, una deuda subordinada de US$ 100 millones.

“Esta transacción es otro paso importante en la ejecución de nuestra estrategia y nos permite centrar nuestros recursos en oportunidades de mayor valor en toda nuestra red internacional. HSBC Argentina es un negocio principalmente enfocado en el mercado doméstico, con una conectividad limitada con el resto de nuestra red internacional. Además, dado su tamaño, también genera una volatilidad sustancial en las ganancias del grupo cuando sus resultados se convierten a dólares estadounidenses. Galicia está mejor posicionado para invertir y hacer crecer el negocio”, expresó Noel Quinn, Group Executive Chief.

En 2023, HSBC generó en Argentina ingresos por US$ 774 millones, reconoció US$ 107 millones en cargos por pérdidas de crédito esperadas e incurrió en US$ 428 millones de costos operativos, resultando en una utilidad, antes de impuestos, de US$ 239 millones.