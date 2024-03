Bancarios confirmaron un aumento salarial que igualará la inflación del primer trimestre del año

Tras negociaciones con las cámaras empresariales, La Bancaria logró un aumento salarial que equiparará a la inflación de los meses de enero, febrero y marzo. Así lo anunció por medio de un comunicado el gremio conducido por Sergio Palazzo. En este sentido, aún falta conocer el índice inflacionario del mes corriente para dar cuenta del incremento final que recibirán los trabajadores de esta actividad.

Este miércoles, la Asociación Bancaria emitió un comunicado en su sitio web oficial en el que precisaron que “se acordó con las cámaras empresariales bancarias, que el aumento salarial del trimestre Enero-Marzo será equivalente a la inflación”.

En rigor, la inflación del primer trimestre del año acumula un 36,6%, teniendo en cuenta que el Indec relevó que en enero fue del 20,6% y en febrero del 13,2%. Aún resta por conocer el índice de marzo, por lo que el aumento final que recibirán los bancarios aún no ha sido confirmado concretamente.

No obstante, sí precisaron que se otorgará a los trabajadores un adelanto del 9% correspondiente a marzo, el cual se cobrará a principios del mes próximo. Este será “acumulativo a lo percibido en el mes de Febrero, sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales”, detallaron.

El comunicado emitido por La Bancaria sobre las negociaciones paritarias. Foto: Asociación Bancaria

Por otro lado, señalaron que en el escenario de que la inflación de mayo sea mayor a la registrada en el primer bimestre del 2024 y al mencionado adelanto, “se ajustarán retroactivamente los salarios al mes de Marzo, abonando esa diferencia junto a los salarios de Abril”.

“También se actualizó en el mismo porcentaje el bono correspondiente al Día del Bancario. Con este adelanto del mes de Marzo los bancarios y bancarias hemos alcanzado incrementar nuestros ingresos en un 50% con relación a Diciembre de 2023″, destacó la Asociación Bancaria en el cierre del escrito.

Luego de acordar una recomposición salarial del 23.2% en enero, sobre las remuneraciones de diciembre, el sueldo mínimo de los empleados bancarios ascendió a $ 904.357,68. y en febrero fue del $ 991.347,87. Sobre este monto se deberá aplicar el 9% de adelanto estipulado para el mes de marzo.