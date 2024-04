Prepagas aseguraron que “no se han excedido” en los aumentos y le contestaron a Caputo con una grave advertencia

Después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, criticara a las empresas de medicina prepaga por los recientes aumentos aplicados, la entidad que las representa salió en su defensa, advirtiendo sobre la problemática del servicio si no pueden recuperar las pérdidas de las inversiones realizadas.

Juan Pivetta, presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA) y miembro de la Unión Argentina de Salud (UAS), aseguró que “en absoluto nos hemos excedido” y explicó que “la fijación del aumento de la cuota mensual está relacionada con hechos del pasado”.

“La inflación del 25% de diciembre la conocemos en enero, la comunicamos con 30 días de anticipación, y su impacto se aplica recién en marzo. La cuota de marzo que la gente paga ahora se basa en parámetros de dos meses pasados”, explicó en diálogo con Futurock.

Detalló que a principios de año se enfrentaron a un aumento del 134% en la cuota de servicios de salud, una inflación del 211% y un aumento del 300% en medicamentos, lo que repercute en un aumento del 35% en los costos de salud.

Sin embargo, advirtió que los costos no fueron cubiertos y que esto podría afectar las prestaciones. “La cuota de la medicina prepaga no genera inflación, recupera un gasto ya realizado tanto en el sector financiador como en el prestador. Debemos buscar alternativas para que el impacto no sea tan grande. Pero lo sucedido no ha recuperado las pérdidas del sistema y corremos el riesgo de que las personas, que son lo más importante, se queden sin servicios básicos de salud”, afirmó.

La respuesta del representante de las prepagas llega un día después de las duras críticas del ministro Caputo.

“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media. Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media.”, declaró el funcionario en un mensaje en su cuenta personal de X (anteriormente Twitter).

Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media.

Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media. — totocaputo (@LuisCaputoAR) April 8, 2024

Esta es la segunda vez que Caputo arremete contra las prepagas, después de que las empresas aplicaran numerosos aumentos desde que el Gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas del sector en diciembre. En una entrevista reciente en TN, había afirmado que las compañías “se excedieron con los aumentos” aplicados a los afiliados.

“Se pasaron de la raya, me enfurece. Es un caso claro. También se trata de una batalla cultural, no solo es un tema económico. El cambio no se logra solo con el voto. Cien años después de hacer las cosas mal, es natural pensar que nos irá mal. Pero todos debemos cambiar algo”, sostuvo Caputo.

Tras estas declaraciones del ministro, las prepagas solicitaron una reunión para abordar las cuestiones de precios y el impacto en la cuota de los asociados.

“Las empresas de medicina prepaga no establecen precios. En todo caso, el impacto de la inflación en el país afecta a todos nuestros costos, al igual que afecta a cada familia argentina”, argumentaron las cámaras en un comunicado firmado por CIMARA, ADEMP y CEMPRA.