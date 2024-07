Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP, lanzó duras críticas al plan económico actual: “Esto termina con un corralito”

Carlos Castagneto, ex titular de la AFIP y actual diputado nacional por Unión por la Patria (UxP), arremetió contra el plan económico del presidente Javier Milei, prediciendo un inminente escenario de crisis si persiste la política de déficit cero. El legislador alertó que esta medida conducirá a un nuevo “corralito”, argumentando que los bancos se verán obligados a absorber los ahorros de la gente.

Durante su intervención en Radio 10, Castagneto acusó a Milei de generar una profunda crisis desde su ascenso a la Casa Rosada en diciembre pasado, desestimando cualquier preocupación por las consecuencias económicas.

“Vamos a ser realistas: el Gobierno se va a quedar sin plata si no emiten billetes, se va a chupar todo el presupuesto y no le va a pagar los bonos a los bancos, ¿y sabes que va a pasar? Esto termina con un corralito. Esto termina con la clase media con los bienes incautados. No hablen más con términos técnicos. Cuando no le paguen más a los bancos, le van a chupar la plata de los ahorros a la gente. Por eso la gente está sacando la plata de los bancos y comprando dólares”, alertó.

En un tono crítico, el diputado destacó que el panorama actual es más preocupante que el del año 2001, sugiriendo que el gobierno actual está exacerbando la desigualdad y el sufrimiento de los sectores más vulnerables. “Al Presidente no le importa nada”, sostuvo.

Carlos Castagneto apuntó contra Javier Milei: "Al presidente no le importa nada".

El ex titular de la AFIP cuestionó severamente la gestión de Milei desde su llegada al poder, acusándolo de desarticular las bases: “Es siniestro lo que están haciendo”. Por otro lado, afirmó que al gobierno actual “no le importan los pobres” y criticó la presencia de figuras peronistas dentro de la administración de Milei, señalando la necesidad de “depurar” el Estado de estas influencias. “Hay que sacar a Daniel Scioli del peronismo”, opinó.

Castagneto también apuntó contra el exministro del Interior y actual jefe de Gabinete de Milei, Guillermo Francos, acusándolo de ser una figura clave en un gobierno que, según él, engaña a los gobernadores y empobrece el federalismo.

¿Para qué firmaron ese pacto, esa farsa? Al gobernador, dentro de tres meses, le van a dar la espalda. ¿y qué van a decir? ¿Yo firmé un pacto por un dogma de fe? Están empobreciendo el federalismo. Lo único que hacen es tocarle la cola a los más vulnerables y a los ricos nada. Esto no puede seguir siendo así”, destacó.

Concluyó su intervención denunciando la actuación del gobierno “como malvada” y expresando su preocupación por el futuro del país bajo estas políticas.