Qué opinan desde el sector vitivinícola sobre el nuevo ministro de Producción de Mendoza

En más de una ocasión, el sector empresario ha planteado que a veces cuesta que los funcionarios comprendan la lógica empresarial o señalan que no hay suficiente apertura para que puedan realizar aportes. Estos planteos podrían resolverse con la designación de Rodolfo Vargas Arizu como ministro de Producción del gobierno de Alfredo Cornejo, ya que viene del mundo vitivinícola y productivo.

Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, señaló que Vargas Arizu tiene mucha experiencia, ya que no sólo ha estado relacionado con el mundo empresario, sino que también ha trabajado en la Bolsa de Comercio de Mendoza. Comentó que, en la previa a su designación y cuando se estaba analizando la posibilidad, se reunió con representantes de distintas cámaras y les expresó que su idea es funcionar a modo de enlace con el Gobierno, para llevar las problemáticas que enfrentan no sólo el sector vitivinícola, sino que son trasversales a toda la producción local.

Se debe recordar que su nombre también estuvo entre los posibles futuros titulares del Instituto Nacional de Vitivinicultura. De hecho, era uno de los que más resonaban como probable sucesor del actual presidente del organismo, Martín Hinojosa. Desde el espacio de La Libertad Avanza habían manifestado que tienen muy buena relación con Vargas Arizu y que había mucha coincidencia en las ideas. Sin embargo, el empresario aceptó la propuesta del futuro gobernador, Alfredo Cornejo, con quien compitió -y perdió- en las PASO de 2021, como precandidato a senador nacional.

El gobernador electo presentó a sus ministros, ministras y el esquema con el que funcionará la gestión de los próximos cuatro años. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Sobre su designación, Mauricio Boullaude, de Barbarian Wines y vicepresidente de Wines of Argentina, planteó que es positivo que se designe a una persona que “haya estado de los dos lados del mostrador”, ya que, a veces, no es necesario explicitar ciertos pedidos, porque el funcionario ya conoce la realidad del sector. Añadió que es un empresario respetado por su ética y que no sólo entiende de vitivinicultura, sino también de aceite de oliva y turismo.

Bressia añadió que es importante que no esté ocupando el cargo por ser político, sino porque viene del seno de la producción. Sumó que esperan tener un interlocutor con el que puedan dialogar sobre los problemas de diferentes sectores, para aportar posibles soluciones.

Vargas Arizu tendrá vinculación el Iscamen y el Emetur, entre otros organismos, porque asumirá parte de las funciones que hoy tiene Enrique Vaquié, ministro de Economía y Energía. El nuevo organigrama que presentó Cornejo divide la cartera y Jimena Latorre será ministra de Ambiente y Energía, con lo que estarán bajo su órbita sectores como minería, hidrocarburos y energías renovables.