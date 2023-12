Cornejo presentó su gabinete liderado por dirigentes jóvenes y la excepción se dio en el Ministerio de Producción

Alfredo Cornejo develó finalmente todos los nombres del gabinete aunque varios habían trascendido en los últimos días. Con siete ministerios, apostó a un equipo joven salvo el caso de Rodolfo Vargas Arizu. El ministro de Producción no integra el grupo Sub 40.

En la Nave Cultural, ante legisladores y legisladoras,, dirigentes y los propios protagonistas del gabinete que asumirá el sábado 9 de diciembre, Cornejo dio detalles de la estructura que armó para su segundo mandato.

Tadeo García Zalazar será ministro de Educación, Cultura e Infancias además de ser el titular de la DGE. Esta cartera tendrá áreas de desarrollo social y de infraestructura educativa y cultural. Es una de las grandes apuestas de Cornejo quien ya ha dicho que se obsesionará con la educación.

Natalio Mema se hará cargo del ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Así, además de paritarias y políticas de derechos humanos, género y diversidad, entre otras, se sumará la obra pública y la planificación de servicios en todo el territorio provincial. El actual secretario de Servicios Públicos conoce muy bien el tema por su actual función, que desempeña hace 6 años.

Cornejo presentó su nuevo gabinete de ministros que lo acompañarán durante su gestión como gobernador de Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

La cartera que comandará Mema tendrá relación con el Departamento General de Irrigación, el Ente de la Movilidad Provincial (EMOP), la Sociedad de Transporte Mendoza (Saupe) entre otros organismos.

Hay tres organismos que tendrán cambio de autoridades: Dirección Provincial de Vialidad, Instituto Provincial de la Vivienda y Aguas Mendocinas. En este último, el presidente Alejandro Gallego ya había anunciado que se iba al gabinete de la Municipalidad de Las Heras.

En Seguridad y Justicia la sorpresa la dio Mercedes Rus. La senadora maipucina (del esquema de Néstor Majul) acaba de asumir su segundo mandato pero llegará al Ejecutivo. La legisladora será la primera mujer en liderar la cartera de seguridad. Se fusiona con el área de Justicia que estaba en el Ministerio de Gobierno.

Tiene numerosos estudios de posgrado en derecho penal y respecto de la seguridad, había sido impulsora de un proyecto para regular la instalación de cámaras de videovigilancia. También se desempeña como profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), donde se forman los policías mendocinos.

En Hacienda y Finanzas seguirá Víctor Fayad quien lidera el área hace dos años tras la salida de Lisandro Nieri para asumir como diputado nacional. Aunque ya era parte del esquema de funcionarios del ministerio.

Hay varios organismos que se relacionan con Hacienda y Finanzas que deberán ratificar o cambiar autoridades dado que en varios casos llegaron con Rodolfo Suárez. La Administración Tributaria de Mendoza (ATM), el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Fondo para la Transformación y el Crecimiento, entre otros.

El ministerio de Producción es para el derrotado en las internas de las legislativas del 2021. Rodolfo Vargas Arizu quería ser senador nacional y a través de Cambia YA compitió. Perdió a manos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez que iba como suplente (cargo que desempeñará en pocos días).

El experimentado empresario bodeguero asumirá en el área que concentra actualmente Enrique Vaquié. Habrá que ver si otros empresarios ocupan algunos de los cargos del organigrama que entrará en funcionamiento en algunos días. El Iscamen y el Emetur, entre otros organismos, tienen relación con esta cartera.

Ambiente y Energía será para Jimena Latorre, la ex titular del Epre y quien tiene amplio conocimiento en este tipo de temáticas. No es muy habitual una mujer al frente de áreas de energía por lo que la sanrafaelina también marca diferencia. Varias políticas de este tipo que ejecuta el actual ministerio de Economía y Energía estarán bajo su órbita: minería, hidrocarburos, energías renovables, etc.

En el ministerio de Salud y Deportes asumirá Rodolfo Montero. Es el actual titular del Fuesmen y hermano de Laura Montero, ex vicegobernadora en la gestión anterior de Cornejo. El organigrama actual es muy amplio y no se descartan cambios. Quedará más chico por la salida de Desarrollo Social.

Otras dos mujeres se suman al gabiente: Gabriela Testa en el Ministerio de Turismo y Cultura (Emetur) y Patricia Giménez a Promendoza.