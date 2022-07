PreViaje: más de 400 mendocinos ya lo aprovecharon, ¿de qué se trata?

Durante la última semana, el Ministerio de Turismo y Deportes lanzó la tercera edición del PreViaje, con el objetivo de incentivar las temporadas “medias y bajas”. El programa movilizó, en la edición anterior, alrededor de $10.000 millones en la provincia y, luego de esos buenos resultados, en cuanto se anunció la reapertura del registro para prestadores, 411 mendocinos se sumaron.

“En el primer día en que se abrieron las inscripciones para participar como prestadores, 411 empresas mendocinas se unieron. En toda la edición anterior fueron 770″, explicaron desde el ministerio.

La nueva etapa de Previaje, el programa de preventa turística que te reintegra en crédito el 50% (o 70%, en el caso de jubilados del PAMI) del valor de tu viaje para reutilizar en destinos de Argentina, generó mucha expectativa entre quienes esperan poder viajar durante la temporada baja, pero también, entre los prestadores, si se considera que solo en la edición anterior, visitaron Mendoza 326.397 turistas.

Previaje: los números del primer día

En el primer día desde la apertura de inscripciones y hasta la mañana del viernes, se sumaron 6.846 prestadores a PreViaje en todo el país; entre ellos, 3.080 servicios de alojamiento; 2.434 servicios de agencias de viaje; y otros 635 empresas de otros rubros asociados al turismo.

Establecimientos por provincia: Buenos Aires, 1348; Córdoba, 985; CABA, 716; Río Negro, 518; Santa Fe, 416 y Mendoza, 411.

¿Cómo inscribirse como prestador?

Para registrarse, deberán ingresar a www.previaje.gob.ar, accediendo a través de “Soy prestador”. Allí podrán observar el listado de códigos de AFIP habilitados para formar parte del programa y los respectivos topes de crédito que cada uno genera. Al ingresar con la clave fiscal e indicar el correo electrónico, deberán cliquear para registrarse y completar el formulario. Al indicar CUIT, la razón social aparecerá automáticamente. También hay que seleccionar el código de la AFIP con el que deseen registrarse, en caso de estar inscripto en más de uno, prestando atención especial a los topes.

Llegado a este punto, es necesario agregar los datos de el/los establecimiento/s según corresponda. Por ejemplo, al inscribir una cadena de hoteles, se podrá detallar localidad y nombre de fantasía de cada uno de ellos, siempre y cuando estén registrados bajo el mismo CUIT. Tras leer y aceptar términos y condiciones, sólo queda confirmar la inscripción. Muy pronto llegará más información y el Manual de Marca de PreViaje al correo registrado.

Es importante recordar que, al inscribirse como prestador, se asume el compromiso de aceptar pagos con la tarjeta PreViaje en el comercio y consignar toda la información de los servicios contratados en los comprobantes que se emitan. En esta edición, no se aceptan compras en efectivo. Los servicios deben ser abonados mediante tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o transferencia. La inscripción es obligatoria, aunque se haya participado de las ediciones anteriores. Si no se registra, sus clientes no podrán cargar sus comprobantes.

Cuándo arranca el PreViaje 3 para los viajeros

“Próximamente podrás realizar tus compras anticipadas. Por cada comprobante que presentes recibirás el 50% de lo que hayas gastado en una tarjeta precargada, para realizar más compras en el sector turístico hasta el 31 de diciembre de 2022″, se explica en la web del programa.

Asimismo, el titular de la cartera de Turismo de la Nación, Matías Lammes explicó, en diálogo con Radio 10: “La idea es que sobre fines de este mes (junio) y principios de julio estemos lanzando esta edición para trabajar en contra temporada, para que los operadores puedan manejar un buen nivel de ocupación todo el año y que la temporada se extienda”.

¿Cómo funciona?

Todos los servicios turísticos comercializados por prestadores inscriptos. Agencias de viaje, alojamiento, vuelos y ómnibus de larga distancia tienen un tope de $100.000. Los demás prestadores tienen un tope de $5.000 en total.

El beneficio aprobado se acreditará en una Tarjeta Precargada emitida por el Banco de la Nación Argentina y en la Billetera Electrónica BNA+ desde la fecha de inicio del viaje.

La posibilidad de acceder a tu beneficio se habilitará una vez alcanzado el monto mínimo acumulado de $10.000 entre uno o más comprobantes. El importe mínimo por comprobante es de $1.000.

Los beneficios que se generen en el marco del programa tienen un mínimo de $5.000 y un máximo de $100.000 por persona.