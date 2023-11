Para los empresarios: hay que analizar a Milei por las acciones y no las promesas de campaña

Javier Milei, el nuevo presidente de los argentinos, generó sentimientos encontrados en el sector empresario mendocino.

Así como hay quienes reconocen que el líder libertario “no fue la primera opción” a la hora de colocar la boleta en la urna en lo que fue la elección general de octubre, también admiten que los atrae, muchas de sus propuestas.

Además hay dos aspectos que marcaron, por un lado, esperar a que entre en acción para hacer una valoración más pormenorizada del flamante mandatario, y en segundo plano, el aviso para los partidos políticos tradicionales para que “dejen de pensar solamente en darle trabajo a los militantes”.

Antes de ingresar en un primer análisis sobre el flamante Presidente, con total sinceridad, el empresario Jorge Pérez Cuesta aseguró que “tengo muchas diferencias con (Javier) Milei, pero ninguna coincidencia con (Sergio) Massa. La realidad mía es que vote a Milei porque no tenía ningún acuerdo con Massa”, remarcó.

En cuanto a las expectativas que le genera la nueva gestión “son muchas”, afirmó.

“Como presidente de la Bolsa (de Comercio de Mendoza) creo en el mercado y hoy en los mercados internacionales han crecido terriblemente las acciones de Argentina, entonces creo que la libertad es muy importante, la libertad de poder decidir yo y no tengo que estar dependiendo de que un presidente me diga cuál es el precio de mi producto o cuál es el precio del producto que tengo que utilizar, o que no puedo importar un producto determinado”, agregó.

Para Pérez Cuesta, esa faceta no será simple porque “los argentinos no estamos acostumbrados a la libertad, y lo digo en primera persona, no estamos acostumbrados y nos va a costar a todos, pero creo que es muy importante el paso que hemos dado”, sentenció.

Adolfo Brennan, empresario vitivinícola y farmacéutico, prefiere esperar a que el mandatario entre en acción, sin embargo ve como muy positivo que Milei sea un pro actividad privada.

“Lo que tenemos que ver son los próximos pasos del presidente electo para con la actividad privada. Creo que es un hombre pro actividad privada con lo cual ya hay una primera opinión”, dijo.

“Sabemos que es un momento muy duro en Argentina, que las decisiones que tiene que tomar van a ser de mucho impacto en el corto plazo” así mismo sostuvo que “hay que darle la oportunidad que ordene la macroeconomía, sobre todo en lo que se refiere a la emisión monetaria, la falta de divisas para que haya un comercio internacional normal y obviamente lo más duro para toda la población, que es bajar la inflación y sabemos que eso no va a ocurrir tan rápido”, opinó Brennan.

Asimismo recordó que “vienen tiempos difíciles”, por lo que, de ahora en más, hay que analizar al nuevo Presidente “más por los hechos que por las promesas de campaña”.

Para Fernando Barbera, empresario gastronómico, el resultado del balotaje debe ser “un gran llamado de atención a todos los partidos políticos” porque tal vez llegó la hora de “entrar en una nueva era de partidos políticos y no seguir con las mismas estructuras de hace 100 años”.

“Es tiempo que dejen de preocuparse solamente de “darle trabajo a sus afiliados para mantener el poder” y remarco: “Los partidos políticos son empresas electorales y de eso la gente evidentemente está cansada”.

Además, el empresario gastronómico vio como positivo que ninguna fuerza tenga una mayoría absoluta en las cámaras y llegó la hora de “buscar consensos en serio”.

“Antes, si tenías una mayoría interesante podías pasar por arriba a la minoría” en cambio en la nueva conformación de las Cámaras “va a ser necesario arribar a consensos, y si no se llega a consensos lo que va a pasar es que se va a paralizar al país. O aprendemos a consensuar o seguimos yendo para atrás”.

Marcelo Montoya, productor ganadero y comercializador de carne, no dudó en admitir que Milei “a pesar de no haber sido la opción que elegí principalmente me genera expectativas positivas”

“Está participando la parte de la que yo tenía expectativas que fuese a hacer algo en la ganadería, que es la parte de Luis Petri que estuvimos asesorándolo un poco en ese tema, después no hubo un buen resultado, pero siguió apoyando a Milei así que estoy con esas mismas expectativas que tenía antes con Luis, las tengo ahora con esto”, afirmó el productor.

A Montoya la victoria de Milei le trajo “esperanza de que se normalice todo lo que es la comercialización del campo en general” y ve un futuro “muy bueno” para “poder vender a todo el mundo y participar en los mercados de todo el mundo, eso nos va a traer un beneficio enorme”, insistió.

A José Luis Saldaña, comerciante ligado a la construcción, también le generó “expectativas positivas” que el libertario llegue a la Casa Rosada y “obviamente se avizora un cambio, el país lo necesita”.

“Más allá de que podés estar, o no, de acuerdo con muchas de las medidas que propuso, si ves que ha tenido una rápida reacción, ya empezó a nombrar parte de su gabinete, hay acción, que por ahí es también lo que el país necesita

El titular de Hierros Saldaña aseguró que “Argentina tiene todo para crecer, por ahí nos falta que la dirigencia lo entienda de esa manera” y destacó que el camino “no sé si va más por el lado de la libertad económica o no, sí creo que va por un montón de otros factores como el respeto de los poderes del Estado, que se respete la gente y obviamente si cada uno de su lado, el empresariado y el sector público, hacen lo que tienen que hacer, creo que vamos a estar todos mejor, y eso es lo que queremos.

Mariano Perón, directivo de la pulpera Fénix, dijo que “como con todo nuevo gobierno se renuevan las esperanzas y hay un aire de cambio, de que las cosas empiecen a mejorar”.

Perón sostuvo que “sabemos que este último tiempo la economía estaba marchando bastante mal, con muchos problemas, sobre todo por la falta de dólares, veremos qué soluciones plantea este este nuevo gobierno y sabemos que no va a ser fácil tampoco que esto se mejore de un día para otro”

Por último, el empresario agroindustrial reconoció que el Presidente “va a tener un tiempo en el cual va a tener que tomar algunas medidas que no van a ser simpáticas para nadie, pero esperemos que las pueda tomar, que empiece a encaminar un poco la economía y que haga un buen gobierno”, finalizó.