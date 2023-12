Optimismo en el sector productivo por las medidas económicas, pero esperan precisiones

El ministro de Economía Luis Caputo anuncio las primeras medidas que pondrá en marcha el gobierno de Javier Milei para salir de las crisis económica y financiera en la que está sumido el país y en principio las repercusiones fueron positivas dentro del arco productivo mendocino, sin embargo hay gusto a poco ante la falta de precisiones en la implementación.

A 72 horas de la asunción del presidente libertario, se conocieron las primeras medidas del plan de ajuste en el que tanto había insistido Milei en la campaña y lo reiteró en sus primeras palabras como jefe de Estado.

Sinceramiento del tipo de cambio oficial en $800 (lo que implica una devaluación del 100%), con un aumento provisorio del impuesto PAIS a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias.

Además el recorte en los gastos del Estado implica la reducción de subsidios a la energía y el transporte, suspensión de la pauta publicitaria por un año, no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año.

Eliminación de las autorizaciones para importar (SIRA) y reducción al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias fueron parte del paquete que presentó el ministro Caputo.

Como ya lo había anticipado Milei, se confirmó por boca del Ministro de Economía que el Gobierno federal no licitará más obra pública nueva y cancelará las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado.

Asimismo, para amortiguar el impacto de estas medidas que provocarán un fuerte salto confirmó la vigencia del plan Potenciar Trabajo, duplicó el monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y aumentó en un 50% el de la Tarjeta Alimentar.

Aprobación e incertidumbre

Dentro del ámbito empresarial y productivo mendocino hay anuncios que cayeron muy bien en particular con aminorar los gastos del Estado o quitar regulaciones como la de las importaciones.

No obstante, las medidas detalladas por el titular del Palacio de Hacienda también generaron mucha incertidumbre en los distintos sectores ante la escasa precisión que ofreció el ministro.

“Falta la letra chica, que es lo que no conocemos, no sabemos cómo se van a implementar esas medidas”, lanzó un empresario bodeguero que eligió llamarse al silencio por el momento.

“Por ahora estamos analizando, no podemos decir nada hasta no saber más”, afirmó un supermercadista mendocino.

Daniel Ariosto, presidente de la UCIM si se atrevió a dar una opinión y consideró que “está todo en consonancia con lo que el presidente ha dicho durante la campaña y el domingo en la asunción, no hay sorpresa en eso. Lo que hay que esperar ahora es como implementarán esas medidas”, lanzó.

Sostuvo que es apropiada la “sensibilidad especial sobre la cuestión social " y ve con buenos ojos el recorte dentro de la estructura del Estado.

“Hay intención de poner las cosas en su lugar”, opinó Ariosto y luego reconoció que “salir de la situación en la que nos encontramos va a ser muy duro”.

Jorge Pérez Cuesta, aseguró que las medidas que presentó el ministro Caputo “son las medidas que se tendrían que haber tomado hace muchísimo tiempo, eso si, nos van a llevar a una situación muy difícil” afirmó.

Para el presidente de la Bolsa de Comercio de Mendoza “las medidas que dieron a conocer no buenas o malas, sino necesarias, fundamentales para el país” igualmente aclaró que todavía resta conocer “en cuanto tiempo o de que forma” se van a cumplir los enunciados

“Esto es lo primero que se da a conocer, hay que esperar” pero “de todas formas pensemos, y esto lo digo con el desconocimiento que tengo, los cinco puntos que hay que bajar del PBI no los bajamos solamente con el Estado, seamos realistas, vamos a tener que hacer todos un esfuerzo muy importante”.

En cuanto al sinceramiento del precio del dólar oficial en $800, Pérez Cuesta volvió a reiterar que “hay que leer un poco la letra chica porque dijo también que está el impuesto PAIS y así cambia, sensiblemente, personalmente creo está bien, ha tomado una medida que es bastante mesurada”, concluyó.

Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), celebró la eliminación de las regulaciones para importar “que era un problema tremendo para nosotros para poder desarrollarnos” y consideró que el nuevo dólar va a incentivar las exportaciones, aunque del otro lado “va a tener un impacto en la pérdida de poder adquisitivo de la gente en los primeros meses que va a pegar muy fuerte en el mercado interno”.

“Creo que hay que esperar, ver cómo impactan las medidas en forma general y sobre hacer un análisis”, cerró González.

Desde el 19 de noviembre cuando Milei se impuso en el balotaje, que se habla de los recortes en la obra pública nacional. Ante la consumación de ese anuncio, Dalmiro Barbeito, presidente de la Cámara Mendocina de Constructores Independientes (Cecim) fue contundente “Mendoza no tiene obra pública nacional porque la que había se fue lentificando y parando en el anterior gobierno, porque no redeterminaban los precios conforme subía la inflación”.

De acuerdo a Barbeito, en lo que se debe hacer foco es “en las obras nacionales que se pagan con fideicomiso, que son como por ejemplo el Procrear, que están por ley”.

Ante la nueva realidad, el empresario de la construcción afirmó que “vemos con muy buenos ojos la postura del gobierno provincial que va a continuar las obras públicas y sobre todo, el uso de los fondos de Portezuelo del Viento (1.023 millones de dólares) que la provincia va a tener que usar en algún plan de infraestructura”.

El presidente de la Unión industrial de Mendoza (UIM) Matías Díaz Telli, también se sumó al comentario y si bien es un hombre del rubro de la construcción, aseguró que la decisión del Estado Nacional de no financiar obra pública nueva “a Mendoza no la perjudica porque no hay nada nuevo”.

“Está bien como lo plantearon, además es preferible que terminen de una vez por todas las obras que están”, sintetizó.

El empresario bodeguero y presidente de la Cámara de Comercio de San Rafael, Hugo Tornaghi, no encontró sorpresas en los anuncios porque “son medidas que ya se venían masticando” sin embargo criticó duramente que “fue un mensaje que gran parte del tiempo fue para hacer docencia y contarle a la gente lo que ya todo hemos investigado” cuando debería “haber sido más preciso en algunas cuestiones”.

“Me hizo ruido esto del dólar porque habló del impuesto PAIS y no dejó en claro si es adicional a los $800, porque si no te vas a $1000, o está incluido. También esto de las retenciones, que nos puede afectar, porque se le había quitado las retenciones a las exportaciones del vino y entiendo por lo que se dijo que eso va a volver transitoriamente. Por lo tanto, no viví precisiones en algunas cuestiones que se debería haber profundizado”, remarcó Tornaghi.

Ramiro Labay, productor ganadero, comerciante y presidente de la Cámara de Comercio de General Alvear, consideró que “son medidas necesarias para la situación macroeconómica que estamos pasando, después hay que ver qué impacto tiene en la economía real a corto plazo, porque va a haber una suba muy fuerte de precios, que después se van a ir reacomodando, porque seguro que se van a caer las ventas, pero el tema es cuánto tiempo va a demorar ese reajuste”, opinó.

El productor vio con buenos ojos que dentro de la batería de medidas “no se ha dejado desprotegido a los que menos tienen y los van a asistir para que puedan paliar, un poco, la pérdida de poder adquisitivo que van a tener”.

Labay fue realista y sostuvo que “con estas medidas económicas en los primeras semanas me parece que va a haber bastante revuelo, hasta que se empiece a acomodar” y por eso “es positivo esto del dólar a $800 porque va a incentivar las exportaciones y vamos a poder hacernos de dólares genuinos, que necesitamos para salir de esta grave crisis”.