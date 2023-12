Comercios con pocas ventas, abastecimiento a cuenta gotas y precios “al rojo”

Durante la mañana del lunes hubo una aparente tranquilidad en las veredas de Mendoza, una calma que sirvió para enmascarar la incertidumbre sobre el “cómo” de las nuevas medidas económicas, que inicialmente el martes, por la tarde, anunciará el Gobierno de Javier Milei. En el mientras tanto, en los locales de pago la gente realizó largas colas para saldar sus deudas y en los negocios el movimiento del público fue mesurado. Los comerciantes del centro señalaron baja de actividad y una merma de sus distruibuidores, una situación que atribuyen más a la especulación de precios, respecto al posible valor del dólar oficial, que al faltante.

“Sigue la incertidumbre como sudece con estos cambios políticos y cuando no hay definiciones concretas”, señaló Adrian Alín, titular de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys). Para el dirigente algunos comercios han decidido no abrir, mientras otros han frenado la entrega de mercadería, pero “la mayoría está atendiendo normalmente; son pocos los comercios o rubros que están ligados directamente al dólar”. Para Alín, como parte de los comentarios que ganaron la calle, cuando se habla de devaluación o de recesión, “se entra en crisis”, pero por el momento no hay nada claro.

Expectativas y demanda

Durante el fin de semana de la asunción del nuevo presidente, con la expectativa del cambio, los comerciantes señalaron que las ventas fueron normales, pero que hubo un repunte durante el sábado. “Los demás días de la semana fueron normales, con ventas bastante bajas”, explicó Damián, encargado en Flager. tienda de celulares y elctrónica del centro mendocino. En tanto que al hablar sobre el valor de la mercadería señaló que “los precios los seguimos manteniendo. Por lo general hacemos una actualización cuando reponemos la mercadería, de acuerdo al valor que nos va llegando”.

“Hoy la mañana está casi igual que la semana pasada... no ha cambiado nada”, comentó Roberto Krasner, gerente de El Mago. “Está como meses atrás, porque hace rato que se viene mal”, agregó. El comerciante señaló: “estamos esperando algún efecto sobre la noticia del nuevo presidente, pero en este minuto aún no hay cambio”.

El directivo explicó que tienen expectativas de mejora: “Vamos a sufrir mucho, porque se va a acomodar la economía a un tipo de cambio real, a un dólar único, que es lo que ya debería haber pasado. Al corto plazo, habrá precios más caros, pero para todos los argentinos pasar una crisis no es una novedad”.

“La semana pasada hubo un poco más de demanda de la gente, aunque estuvo tranquilo. Pero este primer día del gobierno de Milei se ha notado la baja”, comentó Jhony de Prisma Iluminación. Para el vendedor del salón es cuestión de esperar “a ver que pasa, creo que hoy se esta especulando mucho. La verdad es que la semana pasada estuvo tranquilo, pero hoy lunes, han entrado muy pocas personas a preguntar precios y se han quedado sorprendidos”.

Comercios en el primer día laboral del mandato del presidente Javier Milei Foto: Orlando Pelichotti

Retracción de abastecimiento

Como en otros rubros, la falta de abastecimiento es un problema que enfrentan los negocios del centro. La falta de venta de los proveedores o las demoras en las entregas de mercadería “no tienen tanto que ver con la falta de importación sino con la especulación, diría yo”, sostiene Damián. El encargado marcó que “hace un tiempo atrás, cuando empezaron las elecciones, los distribuidores dejaron de vendernos mercadería; los proveedores bajaron sus páginas y nadie tenía para vender. Después no sé cómo acomodaron las cosas y el día lunes ya había mercadería de todo tipo”.

“Los proveedores están muy retraídos para entregar, justamente por toda la incertidumbre que se fabricó durante el último mes. La incertidumbre llegó al máximo y ahora estamos esperando a que nos empiecen a dar reglas claras y empecemos a trabajar, porque la provisión de material está muy mal desde hace meses”, señaló Krasner.

El comerciente le atribuyó a la situación a las trabas a la importación, “porque con un dólar oficial de 350 pesos, que no existe, no hay productos e insumos de nada...”, enfatizó. Para traer un producto importado hay que pagarlo en dólares y esos dólares no existen, “vendemos cosas que uno puede decidir, si las compra o no, pero hay otras relacionadas a la medicina, que son muy necesarias, y tenemos la necesidad de conseguirlas, y el dólar tampoco está”, reflexionó el gerente de El Mago.

“Los proveedores ya no te quieren atender, no levantan el teléfono, no quieren vender. Están esperando a ver qué pasa con la economía. Esta mañana, por ejemplo, hemos llama para preguntar el precio y nada... no tienen precio directamente, en otros casos no te atienden directamente”, contó Jhony. “Después te mandan un correo avisándote cuándo van a poder vender”, concluyó el vendedor.

Para Krasner lo que esta ocurriendo no es una novedad para los argentinos, porque ya han vivido varias crisis. “Hoy se habla de estanflación, y yo lo veo en mi negocio desde hace más de tres años; hablamos de inflación, y la sigo sufriendo desde hace más de cuatro años..., o sea que eso ya no es novedad”. A la hora de pensar hacia adelante, para el genrente caminar hacia una unificación del tipo de cambio mientras se sanea la economía bajando del déficil fiscal, sería un primer paso. “En el futuro, calculo una bimonetaridad, que para mí es una excelente idea... vamos a mejorar el comercio”, concluyó el titular el El Mago.

