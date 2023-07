Medición privada: para que una familia tipo sea de clase media en Mendoza necesita $307.300

Con una inflación ascendente en el inicio de 2023, las familias ven cómo los ingresos son alcanzados y, en muchos casos, superados, por el aumento en los precios. Una consultora privada informó que un grupo familiar típico necesita, en Mendoza, ingresos por $307.300 para no percibirse pobre.

“En nuestro trabajo anterior sobre lo que necesita una familia tipo para no sentirse pobre, llegamos a la conclusión de que con $276.600, esta familia “tipo” no se sentía pobre o cumplía con las condiciones necesarias para sentirse “que viven dignamente”. En este mes en particular, los precios de algunos rubros sensibles de la canasta básica no subieron a la velocidad tan fuerte que lo venían haciendo en meses previos”, expresaron desde Evaluecon.

“La pérdida de poder adquisitivo se sintió mucho en el mes en estudio, lo que llevó a la mayoría de lo gremios a reabrir paritarias. Aunque algunos otros rubros siguen su carrera a una velocidad muy fuerte pero el peso que tienen en el Índice de Precios al Consumidor no es tan alto. También jugó a favor de menor aumento de precios, la cierta estabilidad cambiaria en junio ya sin tantos sobresaltos como en meses previos, pero eso quizás sea una previa calma ante el escenario electoral que se avecina”, agregaron, en el análisis sobre los aumentos del último mes.

Según relevamientos propios de la consultora Evaluecon -encuestas telefónicas y consultas con distintos organismos privados-, una familia tipo que, según la definición del Indec, esté conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, una niña de 8 y un niño de 5, tuvo los siguientes gastos promedio en abril (redondeados para mayor claridad):

Alquiler: $125.000

Impuestos y servicios: $13.500

Alimentos y Bebidas $75.000 (incluyendo elementos de limpieza, tocador, etc.)

Gastos varios: $12.500

Además de la suba en el precio de alimentos y bebidas, el rubro alquileres es uno de los que más impacto tiene en la economía familiar. Foto: Mariana Villa / Los Andes

Indumentaria: $48.000

Atención médica y gastos para la salud: $14.000 (sin incluir personas con tratamientos permanentes)

Transporte: $16.800 (sin incluir gastos de vehículo, sólo gastos de colectivos)

Gastos educación: $2.500 (sin incluir cuotas a colegios privados, ni transporte escolar)

De esta manera, el valor de una canasta básica total “digna” alcanzó, el mes pasado, los $307.300 para que una familia tipo “no se sienta pobre o no perciba que está en niveles de pobreza”. En mayo, el monto había sido de $276.600.

Según CBA-EVALUECON: Una familia tipo necesita $2.500 por día para comer y por persona se necesita $625 por día cómo mínimo en función de los requerimientos mínimos nutricionales.

Según CBT-EVALUECON: Una familia tipo necesita $10.245 por día para vivir y por persona se necesita $2.560 por día cómo mínimo para vivir en condiciones dignas.

