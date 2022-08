Las ventas mendocinas al exterior cayeron 11 % en diez años

Las exportaciones de Mendoza mejoraron entre 2021 y 2020, pero cayeron 10,8 % en términos nominales en los últimos diez años. La provincia es la séptima exportadora, aunque es la n° 13 en relación a sus habitantes. Esos son algunos de los datos que revela un informe del Consejo Empresario Mendocino (CEM) que analizó la última década exportadora y la comparó con otras provincias y países vecinos.

El documento lleva la firma del presidente del CEM, Eduardo Pulenta, la gerente general de la entidad, Silvia Jardel, y el economista Gustavo Rivarola. “Con este informe sobre la dinámica de las exportaciones mendocinas queremos brindar un análisis desde una perspectiva estructural y de largo plazo”, comentó Jardel para Los Andes.

“Es muy importante identificar tendencias que permitan conocer y explicar su comportamiento, analizar cómo ha sido el desempeño en relación a las otras provincias y también respecto al comercio mundial”, agregó la gerente general del CEM.

Uno de los primeros datos destacados es que las exportaciones de bienes de Mendoza alcanzaron en 2021 los US$ 1.612 millones, un 19,6% más que en 2020, un año signado por la pandemia COVID 19. Sin embargo, si se busca una mirada más extensa, el valor de 2021 es un 10,8% inferior en términos nominales al del 2012, cuando se exportaron US$ 1.806 millones (es decir, se redujo la venta en US$ 194 millones).

Entre 2012 y 2021 se distinguieron 4 sub-períodos. Primero, una caída del 28% entre 2012 y 2015; luego, una recuperación del 17% entre 2015 y 2018, después una contracción del 11% entre 2018 y 2020, y finalmente una recuperación en 2021. “Las exportaciones mendocinas se encuentran un 10,8% por debajo de los valores de 2012, de modo que no fueron un motor de crecimiento de la economía provincial en los últimos 10 años”, se afirma en el informe.

Se pueden examinar las exportaciones en términos reales, al deflactar los montos considerando la inflación de EE. UU. entre 2012 y 2021. Así, la caída real de las exportaciones mendocinas, en dólares constantes de 2012, fue del 25% en el período considerado, en tanto que a nivel nacional la contracción fue del 18%. Al comparar las exportaciones de Mendoza y Argentina se observa un patrón bastante similar, especialmente en términos de dirección.

Además, durante el período analizado las exportaciones mendocinas disminuyeron en volumen y en precio promedio: “En la última década la contracción en volumen fue del 4,9%, desde 1.242 miles de toneladas hasta 1.182 miles de toneladas. Por su parte, el precio promedio por kilo exportado cayó 6,2%, de USD 1,45 a USD 1,36.”

Complementar los datos

Ante estos datos, Marcelo Licanic, fundador y director de Cosmopolitas Argentinean Wines, consideró no se debe observar solo el número de exportaciones, sino los efectos que tienen las industrias que lo producen: “En 2021, Mendoza exportó US$ 700 millones en vinos fraccionados, y eso involucra desde el viñatero al transportista, al que hace cápsulas de vino y quien diseña la etiqueta. Tiene un efecto sobre la población que no lo tiene la minería o los cereales. Hay que ver cómo se traslada a la sociedad”.

Además, Licanic consideró que desde 2012 en adelante se dio un “terrible aumento de costos”, todavía más por causa de la pandemia. “La logística es extremadamente cara, yo toda la vida consideraba US$ 0,12 por botella. Hoy nos sale US$ 0,40 por botella, y lo peor es que el precio del transporte para enviar un contenedor a Perú puede haber aumentado 300 o 400 %. Seguimos con el famoso colapso logístico y mandar de acá a China aumentó hasta un 600 %, depende de la semana”, detalló este economista.

El gerente general de ProMendoza, Mario Lázzaro, destacó que el año pasado fue uno de los mejores de la última década, y explicó que si se hace la comparación con respecto a 2012 se debe considerar que “fue un año excepcional que venía con la inercia de un tipo de cambio que hoy rondaría entre 400 y 500 pesos”. Era una época donde también había un fuerte impulso de la industria metalmecánica y luego además llegó la política del cepo cambiario.

“Me parece importante decir que en 2012 y 2013 no existían las exportaciones de servicios basados en el conocimiento, que el año pasado calculamos en alrededor de US$ 200 millones. Si a los $ 1.610 millones de la aduana sumamos eso, hablando siempre de ítems que se facturan, habríamos superado el valor de 2012″, afirmó Lázzaro. Se trataría, además, de un ítem que contribuye a la diversificación de la matriz exportadora.

La comparación nacional

¿Cómo es la relación con las exportaciones nacionales? El documento detalla que las ventas mendocinas representaron el 2,1% de las ventas argentinas al exterior en 2021, un valor inferior al promedio de la década (2,3%). La participación de las exportaciones de Mendoza en el total nacional sigue siendo inferior al peso del Producto Bruto Geográfico (PBG) local en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional durante el período analizado. En el último año, las ventas mendocinas aumentaron menos que las de Argentina.

En cuanto a la comparación con otras provincias, en el 2021 Mendoza ocupó el séptimo lugar en el ranking, liderado por Buenos Aires (US$ 28.023 millones), Santa Fe (17.921 millones) y Córdoba (US$ 11.757 millones). Mendoza se ubicó por detrás de Entre Ríos (US$ 1.681 millones), pero por delante de Santiago del Estero (US$ 1.388 millones). El dato positivo es que, comparando hace 10 años, Mendoza subió un puesto en el ranking.

De todos modos, si se comparan las exportaciones divididas por la cantidad de habitantes, nuestra provincia quedó en el puesto 13, con US$ 802 por habitante, en un ranking liderado por Santa Cruz (USD 6.181/hab), Santa Fe (US$ 5.029/hab) y Chubut (US$ 4.632/hab). Mendoza se ubicó por detrás de Salta (US$ 876/hab) y por delante de Jujuy (US$ 680/hab). En la región cuyana, quedó tercera después de San Luis (US$ 1.651/hab) y de San Juan (US$ 1.527/hab).

El análisis considera que el desempeño mendocino resulta pobre si se considera que es un 19 % menor al valor de hace diez años. Además, es inferior al promedio del país (US$ 1.701/hab.), y está muy por debajo de otros países de la región como Chile (USD 4.929/hab.), México (USD 3.794/hab.) y Uruguay (USD 2.728/hab.). “Si Mendoza tuviese los niveles de exportaciones per cápita de Argentina, hubiese vendido al mundo USD 3.500 millones en 2021 (más del doble), un impulso muy importante a la actividad económica”, señaló el informe.

Mario Bustos Carra, gerente de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, comentó al respecto: “Hemos perdido terreno, otras veces hemos hablado sobre la pérdida de hectáreas cultivadas de olivicultura, lo mismo ocurre con la manzana y con la pera. Entonces se han ido produciendo bajas en las áreas cultivadas, que en algunos casos está siendo reemplazada, por ejemplo con la nuez, pero hasta que eso empiece a impactar de lleno va a pasar un tiempo”.

Bustos Carra consideró también que la medición de la década parte desde 2012, que “fue un año bueno en exportaciones más allá de que estuvimos dos meses parados por problemas con las licencias de importación de Brasil”. Mirando a futuro, pidió que el gobierno nacional establezca reglas claras y un rumbo que permita pensar a largo plazo en una política exportadora, más allá de una eventual devaluación.

La exportación hacia adelante

Más allá de los datos negativos, un aspecto alentador que señala el informe es que los datos del primer semestre de 2022 muestran un incremento del 9,6% del monto exportado por Mendoza respecto de igual período de 2021. Por otro lado, conforme los pronósticos, la economía mundial y la de los principales socios comerciales crecerán en 2022 y 2023, abriendo nuevas oportunidades para incrementar los envíos locales.

“Mendoza debe exportar más y diversificar sus exportaciones, sumando actividades generadoras de empleo y con alto valor agregado en sectores tales como el de la economía del conocimiento, que viene creciendo en los últimos años. Otro ejemplo es el de las papas procesadas, producto que hoy se consolida en el top-6 de los bienes exportados por Mendoza”, se señala en el documento del CEM.

¿Qué puntos habría que mejorar? Argentina, y por lo tanto Mendoza, tienen niveles de competitividad sistémica relativamente bajos, y los problemas de competitividad no se resolverán con múltiples tipos de cambio, cepos o periódicas devaluaciones. Mucho menos, sostiene la entidad empresaria mendocina, con trabas al comercio inteligente con el mundo.

Por el contrario, una mejora sustantiva y permanente de la competitividad implica trabajar en los pilares que la definen, entre ellos: la estabilidad macroeconómica, las mejoras en infraestructura para la producción, la educación y salud, el buen funcionamiento de los mercados, y la innovación. Serían necesarios “cambios estructurales en el ámbito tributario, financiero, laboral y logístico, pero también en el funcionamiento del Estado para dotarlo de mayor eficiencia y eficacia, eliminando marañas burocráticas que traban al sector privado”.

Como otras veces ha propuesto el CEM, la estructura y tamaño del Estado debería adecuarse a lo que el sector privado puede financiar con una carga impositiva razonable, mientras que piden recrear un mejor clima de negocios que impulse la inversión, la producción, las exportaciones y el empleo de calidad. “La inversión privada y las exportaciones son ‘motores’ genuinos para impulsar el crecimiento del país y la Provincia. Estos motores están apagados desde hace tiempo, es momento de encenderlos”, concluye el documento.

El informe completo