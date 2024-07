Bajaron las importaciones y se alcanzó superávit comercial de U$S 10.708 millones

En medio de la recesión, con las importaciones hundidas y las exportaciones rebotando de la mano del campo y la energía, el primer semestre terminó con un superávit de US$ 10.708 millones.

En los primeros seis meses del 2024, las exportaciones totalizaron US$ 38.176 millones, un alza del 14,0% interanual, mientras que las importaciones sumaron US$ 27.468 millones, con un descenso de 27,7%.

En junio, las exportaciones totalizaron US$ 6.590 millones y las importaciones, US$ 4.679 millones. Así, la balanza registró un superávit de US$ 1.911 millones y un resultado positivo por séptimo mes consecutivo.

Según informó el INDEC, las exportaciones aumentaron 21,7% respecto a junio del año pasado, debido principalmente a un incremento de 30,2% en las cantidades, ya que los precios registraron una caída de 6,6%.

Las importaciones descendieron 35,4% en el mismo período, la segunda caída más marcada en lo que va del año, después del resultado de marzo, cuando el retroceso fue de 36,7%.

En las compras externas, hubo caídas tanto en las cantidades como en los precios, de 34,5% y 1,7%, respectivamente.

El fuerte incremento en las cantidades exportadas fue traccionado principalmente por los Productos Primarios (con un salto de 62,8% interanual, donde incidió claramente la reversión del efecto sequía) y por las Manufacturas de Origen Agropecuario, que crecieron en cantidades un 27,2% anual.

“Junio continuó con la tendencia de mayo y de los meses previos, con una suba traccionada por el buen desempeño del agro y de las exportaciones de combustibles, junto a una mejora en los guarismos deteriorados del sector industrial”, señala la consultora Abeceb..

Al interior de las compras externas, todos los rubros presentaron bajas, y estuvieron lideradas por los segmentos atados a la industria: la peor caída se registró una disminución del 37,6% anual en Bienes Intermedios – explicada por merma de 38,6% en cantidades pese a una suba de 5,8% en precios.

En segundo lugar, quedó el rubro de Piezas y Accesorios para Bienes de Capital, cuyos valores ingresados se redujeron en un 37,3% anual – debido a una baja de 42,5% en las cantidades. Finalmente, el podio lo completó Bienes de Capital, que sufrió una caída de 34,8% en sus valores, gracias a una disminución de 38,6% en las cantidades.

“Nuestras proyecciones apuntan a un superávit comercial en torno a los US$ 18.000 millones para este 2024, en contraste con un déficit de US$ 6.926 millones en 2023.”, indicaron desde Abeceb.

En la misma línea desde el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central estimaron para 2024 que las exportaciones totalicen US$ 78.099 millones y las importaciones US$ 60.133 millones.