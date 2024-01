Hubo un fuerte deterioro de las variables financieras y el Gobierno apunta a la oposición

Las variables financieras agudizaron su deterioro este martes y el Gobierno nacional adjudicó esta situación a las trabas políticas que encuentra la ley ómnibus en el Parlamento y a los amparos contra el DNI 70/23.

La tendencia que se vislumbró en la víspera se asentó hoy con un salto de $ 70 en el dólar libre que lo llevó a $ 1.120, apuntando al máximo de $ 1.200 que tocó en la previa a las elecciones generales de octubre de 2023.

En una tónica similar se comportaron las opciones bursátiles. El MEP avanzó 1,1% a un récord nominal de $ 1.160,38, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se mantuvo en valores cercanos a su máximo ($ 1.201), aunque cayendo 0,4% a $ 1.196,79.

Esta mañana, cuando las operaciones del dólar libre ya habían arrancado y comenzaban las transacciones en la Bolsa de Comercio, el vocero presidencial aprovechó su habitual conferencia de prensa diaria para fijar la posición del Gobierno.

Manuel Adorni apuntó directamente contra la dirigencia política que discute la ley ómnibus en el Congreso Nacional y a las distintas presentaciones que se realizaron en la justicia para frenar la aplicación del decreto 70/23.

“Nosotros ya hicimos nuestra parte, ahora la política tiene que hacer la suya”, subrayó el portavoz oficial trasladando la responsabilidad del escenario financiero a los legisladores que iban a comenzar la discusión en las distintas comisiones.

Debate en Comisión de Diputados sobre la Ley Omnibus Espert Foto clarín

Adorni advirtió: “Lo que sucedió con los dólares financieros que subieron casi un 30% en pocos días, es sólo una muestra gratis de lo que puede pasar si no se avanza con la ley”.

En esa línea, el economista Luis Secco consideró que “hay muchos diputados que no entienden que no hay estabilización posible sin reformas en simultáneo. No van por separado. Estabilidad y reformas forman parte de un programa integral”.

Lo cierto es que además de las condiciones políticas también aparecen cuestiones económicas que justifican el recalentamiento de los distintos tipos de cambio.

“Sigue habiendo tremendo CEPO, empezamos a salir del pico estacional de la demanda de pesos y bajaron fuerte la tasa en pesos. En otros factores que pesan bastante más”, señaló en su cuenta de “X” el economista Gabriel Caamaño.

El economista Gustavo Ber indicó que “más allá de que se anticipaba un reacomodamiento de la brecha, tras testear un nivel demasiado ajustado del 10%, lo que viene despertando preocupaciones entre los operadores es la velocidad, ya que en pocos días ha saltado por encima del 40%. Se reconoce que las tasas reales demasiado negativas podrían haber activado un proceso de cobertura”.

En tanto, la consultora ABC Mercado de Cambios puntualizó que de “a poco se va viendo que empieza a quedar atrasado el 2% de crawling peg, y que no debería durar mucho más con este nivel de inflación, y si deberían subir la velocidad y no hacer un nuevo salto brusco”.

La apreciación de la firma es compartida por varios especialistas, pero el BCRA respondió en forma contundente: “El ajuste del tipo de cambio cumplirá el rol de un ancla complementaria para las expectativas de inflación, hasta tanto el compromiso y la visibilidad del esfuerzo fiscal sean apreciados en su total dimensión”.

Así lo expresó la autoridad monetaria en un documento publicado en las últimas en medio de la puja con el mercado financiero.

Primera jornada de debate de la "ley ómnibus". El jefe del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo, garantizó que colaborarán con la sanción del proyecto, pero expresó el temor de que “esta discusión devenga en un chivo expiatorio”. Foto: Clarín.

Aunque el contexto luce adverso, el BCRA pudo comprar hoy U$S 128 millones y sumó 20 jornadas consecutivas con ingreso de divisas por un total de U$S 3.729 millones. Cabe recordar que U$S 3.200 millones fueron para pagar vencimientos con bonistas que operaron en las últimas 48 horas.

Este nivel de compras fue posible por el achatamiento de la brecha entre el dólar mayorista y el Contado con Liquidación, que ahora comenzó a expandirse.

En esta variable será fundamental el resultado de la nueva licitación de BOPREAL que se realizará desde mañana. La autoridad monetaria apunta a mejorar el nivel de adhesiones de las dos precedentes que fueron de U$S 60 y U$S 57 millones, respectivamente, contra máximos de suscripción de U$S 750 millones.

Una demanda sostenida quitaría pesos del mercado que presionen contra los dólares financieros. No obstante, los movimientos alcistas de las últimas ruedas no darían indicios de que las empresas estén muy dispuestas a tomar la propuesta del Central.

El mercado de bonos también actuó en rojo, con fuertes retracciones de 4,23% en el AL35D, 3,55% en el AE38D, 3,6% en el AL29D y 2,6% en el AL30D, entre otros. De esta forma el Riesgo País sufrió un salto importante para situarse en los 2.102 puntos básicos. Hace pocos días el presidente Javier Milei, había destacado que había descendido hasta los 1.800 puntos.

Las acciones también sufrieron este escenario y el MERVAL se hundió 4,1% en la jornada de este martes.

Con estas cifras el mercado financiero está mostrando un alto grado de desconfianza sobre los resultados del plan que está diseñando el gobierno nacional. Incluso, pese a que sería inminente el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Fuentes cercanas a la negociación adelantaron a este medio que en las próximas horas se darán a conocer las conclusiones de la ronda de reuniones que tuvieron lugar en Buenos Aires y que no sería un comunicado conjunto como se señaló el lunes sino una declaración del organismo, que incluiría la conclusión del Staff Report Agreement, paso previo para que el Board del organismo apruebe un desembolso.