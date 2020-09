Hoy el peso argentino cotizó a $ 0,00 en casas de cambio de Uruguay

El peso argentino cotizó hoy en algunas casas de cambio de Uruguay al valor de $ 0,00 respecto de la divisa local y el Banco de la República Oriental del Uruguay marcó la paridad cambiaria en $0,10 uruguayos por cada peso argentino.

Según lo detalló diario La Nación, dicha cotización del sorprendió a los montevideanos y se viralizó en redes, luego de que una conocida casa de cambios tomara la delantera al marcar el valor de la moneda.

Consultado por el mismo medio, Pablo Montaldo, director de la red financiera Nixus, explicó que “Eso no es una cotización, es un valor que se fija en pizarra para mostrar que no hay voluntad de operar con esa moneda, que prácticamente no se puede operar” .

Entre las causas de tal situación se encuentra la inestabilidad de la moneda argentina, ya que en 2001, un peso argentino equivalía a 14 uruguayos y la crisis de produjo la depreciación de la divisa local.

A partir de allí las sucesivas crisis argentinas impactarían en la cotización, provocando sucesivas caídas en el valor de nuestro peso. En 2002 dicho peso había bajado hasta $3,00, sin embargo un año después subió a $10,10, previo a una brusca caída que no tiene fin.

Durante la última temporada veraniega un peso argentino cotizaba a $0,30 uruguayos pero hoy bajó hasta los $0,10 según el banco estatal.