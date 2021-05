Se sentía gorda y una foto en Instagram la hizo tocar fondo: la transformación de una joven madre para perder peso y quedar espléndida

Una joven madre de cuatro niños llevaba adelante una larga y extenuante lucha contra el sobrepeso, situación que le había provocado serios trastornos físicos y psíquicos al no poder controlar su gordura y no alcanzar los objetivos que se planteaba. Innumerable dietas, promesas milagrosas y productos casi mágicos que le aseguraban adelgazar con rapidez rápidamente la desanimaban cuando comprobaba que no resultaban.

Una joven madre enfrentó prejuicios y problemas de salud para bajar de peso y lucir espléndida. Mirror. Mirror

Marnie McBride (33) había intentado a lo largo de 9 años perder peso, pero por el contrario solo subió y su talla creció a pesar de los constantes esfuerzos de la joven escocesa: “Acababa de tener a mis gemelos. Obviamente, al tener cuatro hijos, mi cuerpo había cambiado. Quería sentirme un poco mejor conmigo misma”.

La mujer detalló los métodos a los que recurrió y los pobres resultados que obtuvo: “Las dietas no funcionaron porque por lo general eran muy restrictivas o no me enseñaron nada sobre nutrición. Estaban bien por un tiempo cuando las llevaba a cabo, pero nunca podría ceñirme a ellas por un período de tiempo ya que no había aprendido nada, mi peso volvía a subir”.

“Me estaba sintiendo miserable, había afectado totalmente mi salud mental, estaba muy ansiosa y deprimida. No quería salir ni ver amigos. La idea de salir por la noche me pondría ansiosa”, confesó Marnie.

Sin embargo, todo estaba a punto de cambiar cuando observó una publicación en Instagram: navegando por la red social, la joven madre se topó con el posteo de The Munro Method, un programa que busca ayudar a las personas con sobrepeso en su lucha por alcanzar un estado saludable atendiendo la integridad de la persona.

El programa, que tiene como objetivo ayudar a las personas a perder peso a largo plazo con estrategias nutricionales en lugar de dietas rápidas, funcionó para Marnie, y ella bajó a casi 60 kilos. “Cuando me uní a este programa, solo quería perder peso de una vez por todas. Estaba enferma constantemente estando a dieta.

“Mi depresión se ha ido y mi ansiedad es más o menos inexistente. Pasé de dormir todo el día a caminar de 15 a 30 mil pasos al día y encontré el amor por el gimnasio”, detalló y luego agregó que “Acepto mi cuerpo y lo amo. Pasé de usar ropa holgada a usar sujetadores deportivos”.

Marnie perdió 45 kilos en un año y medio, pero no estaba ‘a dieta’ en todo momento.