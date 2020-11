Morena Rial se planta frente al 2020 como uno de los mejores años de su vida. Con una seguridad renovada y un estado físico como nunca antes, la hija de Jorge Rial puede decir que sus 21 años han sido todo un éxito. Madre de Francesco Benicio pero actualmente soltera y sin ataduras, More disfruta posteando cada una de las fotos que cuelga en su red social.

Es usual también que la joven abra un espacio para preguntas de sus seguidores. Cada tanto, la mediática contesta varias preguntas íntimas hechas por los internautas. En una de los últimos “interrogatorios”, una seguidora le preguntó con la mejor onda, cual había sido su peso máximo a lo largo de su vida. “¿Cuánto fue tu peso máximo? ¡Sos una guerrera! Te admiro”, le escribió en el cuadro de preguntas.

Morena le contestó sin problemas: “Yo llegué a pesar 145 kg, por eso mismo hoy los comentarios de m… que me hagan ya no me afectan". Y después explicó porque ya ni le importan los comentarios de los haters: "O si me llegan a herir porque soy humana y a veces me agarran bajones, pienso en lo que pude lograr y me siento súper orgullosa de mi. Gracias hermosa”.

La hija del conductor ha pasado ya varias veces por cirugía para lograr conseguir una vida más saludable y la figura que quiere. "Me hice un bypass gástrico a los 16 años, después me hice tres veces la panza y dos veces las lolas. Así que seis en total, más de una por año, porque tengo 21″, declaró en junio de este año.

El increíble cambio de Morena Rial.

En medio de este ida y vuelta de preguntas, More hasta rechazó una propuesta de un pretendiente. “Yo quiero ser tu hombre, el que te va a cuidar siempre y ser tu compañero de vida”, le escribió el enamorado por redes. “Ay, me parece muchísimo señor. Le agradezco pero estoy perfecta así”, dijo More de forma divertida. Ya son varias las propuestas que ha recibido la joven y madre, pero por ahora parece que prefiere mantenerse en una constante y conforme soltería.