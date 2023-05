Guillermo Carmona: “Vamos a volver al crédito a tasa cero para el pequeño productor”

La lista Avanza Mendoza llegó a una de las zonas insignia de la vitivinicultura provincial y en su paso expresó sus propuestas para el Valle de Uco. “Nosotros queremos poner énfasis en las *propuestas* más que en la crítica, pero no podemos dejar de señalar la dura situación de la provincia, una provincia donde todo es más caro que en otras provincias del país y donde los salarios son más bajos. Frente a esto, nuestra propuesta pone énfasis en la _producción y el en el trabajo.

“Creemos que hay que poner la economía mendocina en marcha, que es lo que no supo hacer Cambia Mendoza. Sobre todo aquí, en el Valle de Uco, apostar a la producción agrícola, a la producción ganadera, a la producción agroindustrial. Resulta fundamental impulsar en el Valle de Uco un gran polo agroindustrial que sea referencia en la provincia y en la argentina” dijo Guillermo Carmona

Guillermo Carmona de campaña en el Valle de Uco.

Si bien resaltó el impulso y los niveles de inversión extranjera que han colaborado con el crecimiento de la zona, comentó su preocupación por los pequeños productores de la zona “Con respecto al agro por ahí vemos algunas políticas, pero parecen ser sólo parches y no son políticas de Estado que realmente sirvan a un pequeño productor. Me estoy refiriendo a pequeños productores que hoy en día está prácticamente desaparecidos.” indicó quien encabeza la formula Carmona – Paponet, y continuo: “Para abordar los temas agrícolas hay que empezar por el tema del agua. Cuidado del agua es fundamental, cada gota de agua es fundamental para el desarrollo de nuestra provincia. Y lo que hemos encontrado en distintos lugares, distintas regiones, con situaciones muy críticas de finqueros, contratistas en la zona Este, en Lavalle. Me cuentan que han tenido 7 meses o 6 meses sin agua, es muy difícil sostener una actividad vitícola, una actividad olivícola con un nivel es tan bajo de provisión del recurso.”

En relación con la problemática de este recurso tan escaso e importante de Mendoza se desarrollo una propuesta especifica que consta de los siguientes lineamientos principales:

• Para cuidar el agua, necesitamos eficientizar su uso. Esto implica, no solamente mayor inversión en impermeabilización de canales que hay que hacerlo sino también el uso del entubamiento para determinar los caudales hasta 70 cm, el riesgo intrafinca.

• Acompañar al productor con crédito blando. Nosotros vamos a volver al crédito a tasa cero para el productor, el pequeño productor de menos de 10 hectáreas, tenemos que recuperar la capacidad de producción de fruta.

• Hay que dar un fuerte impulso para el desarrollo local de la industria aplicada al riego agrícola, que es muy demandada actualmente por la creciente escasez hídrica, pero a la que nuestros productores pequeños y medianos no acceden por los altos costos que implica su importación.

En sus argumentos finales, Guillermo Carmona resaltó que “los mendocinos sabemos qué es lo que hay que hacer para hacer más eficiente el uso del agua y podemos hacerlo, podemos y vamos a impulsar una industria de la tecnificación del riego que sea mendocina para nuestra provincia y también para la generación de empleo mendocino. Tenemos los mejores profesionales y técnicos en materia de recursos hidricos”