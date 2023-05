Tolosa Paz fuerte contra La Cámpora: “Carmona y Paponet tuvieron la rebeldía de armar una lista y no esperar la lapicera mágica”

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, arribó este viernes a Mendoza y junto a Guillermo Carmona, Liliana Paponet y Rubén Miranda, precandidatos por el frente Avanza Mendoza a la gobernación de la provincia y la intendencia de Las Heras respectivamente, para participar del encuentro “Mujeres y política”.

En un encuentro que contó con la presencia de más de 700 compañeras de toda la provincia se vivió una verdadera fiesta en las que las mujeres y sus inquietudes tomaron el centro de la escena. Con una introducción a cargo de una de las referentes de DDHH del departamento de Las Heras, Rosi Muños, quien se resaltó la enorme figura de Eva Duarte de Perón.

Siguió la precandidata a diputada Fernanda Lacoste, quien ponderó el trabajo y las figuras de Liliana Paponet, Guillermo Carmona y Rubén Miranda.

Luego fue el turno de el precandidato a la intendencia de Las Heras, Rubén Miranda, quien aseguró “Nosotros vamos a recuperar las Heras, porque lo merece nuestro pueblo, porque el peronismo lo necesita”

Con gran alegría la militancia de la provincia representada en una multitud de mujeres recibió las palabras de “La Lili” Paponet “Tenemos que militar con voluntad, con ese amor, con esa pasión que tenía Evita porque el objetivo principal tiene que ser, créanme, construir un departamento, una provincia, un país donde la gente cada vez viva mejor con la vida. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y para eso contamos con el mejor compañero, un compañero que esta preparado para gobernar” dijo en medio de un encendido discurso.

A pedido de la concurrencia y con cánticos que celebraban la formula Carmona-Paponet, tomó el micrófono Guillermo Carmona quien, resaltó la figura de su compañera de fórmula: “Liliana es una gran compañera, una mujer ejemplar con una capacidad de trabajo impresionante. Nosotros somos un equipo y, más allá de las formalidades de la ley, vamos a gobernar Mendoza como equipo”.

Y Agregó “el compromiso que asumimos es que las decisiones que tengan que ver con la paridad de género, que tengan que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos hacia las diversidades, los vamos a trabajar y los vamos a consensuar con ustedes.”

Cerró los discursos la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, quien festejó el poder de militancia de las mujeres, el compromiso y la lucha. Con emotivas palabras definió el apoyo a Avanza Mendoza y a sus precandidatos “tenemos la certeza que no nos han vencido, que no nos van a vencer. Y sobre todo tenemos por delante esta certeza de la reconstrucción del peronismo de Mendoza que se expresa en esta rebeldía. La rebeldía da salir a armar una lista, de no pedir permiso, de no esperar una “lapicera mágica”, de construir departamento por departamento, a los hombres y mujeres que quieren expresar este peronismo, que tienen mucho de coraje”.

Y Concluyó “Este equipo que construye Mendoza Primero, la lista de Guillermo y Liliana, con compañeras y compañeros, va a gobernar Mendoza”