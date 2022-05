“Foro metalmecánica y minería”: manifestaciones a favor y en contra volvieron a las calles del Centro

Desde las 8.30 horas de este martes 17 de mayo que el Park Hyatt es sede del Foro “Metalmecánica y minería, hacia un desarrollo sostenible”, organizado por la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza, junto a Asinmet y a la Cámara de la Construcción.

El encuentro está pensado para plantear soluciones a los impedimentos que tiene hoy la minería metalífera (con la excepción de aquella que no utiliza productos químicos en los métodos de extracción, como sucede con Hierro Indio). Dese las cámaras empresarias vienen sosteniendo que esta actividad permitiría “diversificar la matriz productiva de la provincia”, sumar ingresos considerables a su Producto Bruto Geográfico, así como también fuentes de trabajo.

Uocra a favor de la Minería en la puerta del Foro Minero. 17 de mayo de 2022. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes.

En este último punto es que se basan los principales impulsores de la actividad en Mendoza, es que, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem) realizó un estudio (previo a que se derogaran las modificaciones de la Ley 7722), en el que se midieron los recursos que la provincia guarda bajo el suelo, pero también el empleo que entienden se generaría: alrededor de 17.550 puestos de trabajo durante la etapa de construcción de los seis de los proyectos principales y otros 39.240 en la etapa productiva, entre mano de obra directa e indirecta (servicios).

Por esta razón es que de la UOCRA, gremio que abarcaría a la mayoría de esos trabajadores, se movilizaron a las puertas del hotel para apoyar el encuentro.

Uocra a favor de la Minería en la puerta del Foro Minero. 17 de mayo de 2022. Foto: Orlando Pelichotti/ Los Andes.

Asimismo, organizaciones ambientalistas dijeron presente para que no se olvide el peligro de la minería a cielo abierto, o del uso de productos químicos sin los debidos controles, como posibles factores de contaminación del suelo y principalmente del agua de la provincia.

Aunque representan diferentes intereses, tanto desde una organzación como la otra, se manifiestan con tranquilidad a las afueras del hotel que es sede del Foro, custodiados con una fuerte presencia policial.

Proyectos en carpeta

La Camem tiene en carpeta alrededor de 20 proyectos que, de concretarse, todos permitirían la explotación de uranio, oro, cobre, plata y plomo, equivalentes, en valor bruto, a las reservas de petróleo de Argentina (4.000 Mb), y a más de 10 veces las reservas petroleras de Mendoza (320 Mb).

Según datos de la cámara y a partir de un programa a mediano plazo que desarrollaron, después de cinco años se podrían obtener recursos por U$S 1.215 millones, sólo con las extracciones de Sierra Pintada (uranio), San Jorge (cobre y oro), Don Sixto (oro, ubicada entre San Rafael y Malargüe), Paramillos (plomo, plata y zinc), Elisa (cobre), Hierro Indio (hierro) y Paramillos Sur (cobre).

Con una proyección a 10 años se sumarían U$S 5.237 millones (U$S 6.452 millones) con la incorporación de ocho minas más: Papagallos (cobre y oro), Santa Clara (oro); Barroso, Cerro Amarillo, Matancillas, Callejón Grande, El Seguro y Quebrada Amarilla (cobre).

Estos emplazamientos permitirían la creación de 129.800 empleos en la fase de construcción, y 39.240 durante la etapa de explotación (entre mano de obra directa e indirecta), según estimaciones realizadas por la cámara del sector.

En cuanto a la actividad económica, si se considera una producción anual a partir del quinto año se podrían superar los U$S 1.200 millones. Esto incluye una estimación de bienes y servicios a consumir anuales por más de U$S 450 millones y un “compre local” de U$S 342 millones. La misma actividad implicaría una carga tributaria directa anual de U$S 632 millones.