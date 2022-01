Mendoza entre las 5 provincias con menor crecimiento del empleo

De acuerdo a los datos recabados por el Sistema Integrado Previsional Argentino, en Mendoza creció el empleo privado un 1,6% entre octubre de 2020 y 2021. A partir de esta información interanual, desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), con base en San Juan, se clasificaron las provincias según su crecimiento, quedando nuestro distrito entre los cinco más bajos. El estudio, basado en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, señaló que la media nacional fue del 2,5%.

El informe, que también provocó reacciones en las redes sociales, está basado en los datos del Mercado de Trabajo. El tema volvió a instaurar el debate sobre la actualización de la matriz productiva mendocina, la ampliación de sectores y la urgencia de obras. El tema de la minería volvió a ser centro de atención, ya que las provincias que más crecieron en tema de empleo lo hicieron a costas del desarrollo de esta actividad.

Parte de la explicación del crecimiento de las fuentes de trabajo (de octubre de 2020 a 2021) registradas en Catamarca (+10,6%) y San Juan (+6,3%) está basada en el desarrollo de la minería y de las actividades conexas (principalmente la industria y la construcción). En el caso de Neuquén (+5,9%) el fenómeno de Vaca Muerta y la explotación de hidrocarburos explican en parte el impulso positivo a la hora de contratación de personal. En Mendoza, la producción de hidrocarburos históricamente representaba el 7,5% del Producto Bruto Geográfico (PBG), a octubre de 2020 estaba por debajo del 6%.

En otra dirección, lejos de la explotación de los recursos no renovables, en provincias como Formosa (+5,8%) la construcción ligada a la obra pública es el principal dinamizador que tiene la economía y el empleo.

El debate en las redes

El ex subsecretario de Energía y minería y actual gerente general del consorcio Potasio Río Colorado, Emilio Guiñazú comentó vía Twitter que: “Impacta como evolucionan las matrices económicas / empleo de provincias alguna vez consideradas inviables. Aceptan el cambio, se adaptan, progresan. Qué podría hacer Mendoza con todo el capital humano que tiene para aceptar el desafío de evolucionar?”.

Desde el gobierno provincial se insiste en la estimulación de la explotación de hidrocarburos, por medio del programa Mendoza Activa para el sector, y se piensa en la concreción de un complejo logístico en Malargüe, junto al yacimiento de sales de potasio, para que operan en la zona las empresas petroleras. También se apuesta por el desarrollo, por el efecto multiplicador de empleo, el sector de hidrocarburos esta estrechamente ligado al desarrollo de la metalmecánica provincial; por ejemplo: la firma Tassaroli, de San Rafael, produce cañones de punzado y emplea a 200 personas; exporta U$D 5 millones anuales a mercados como el de Estados Unidos, Brasil y Chile.

También por Twitter, la diputada nacional por el Frente de todos, Marisa Uceda se sumó y opinó sobre la necesidad de reformular la matriz productiva. “A pesas del apoyo de la Nación, el empleo privado en Mendoza está debajo de la media nacional. Ya no le quedan excusas a Cornejo y a Suárez para reconocer que no están haciendo las cosas también como dicen”.

Por su parte, desde la Nación, Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción, organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo, en un hilo de Twiter señaló: “Muchas veces enfatizamos en el rol de la sectores como la minería/hidrocarburos para generar divisas. También hay que enfatizar en su rol para general empleo formal y arraigo en provincial en donde el sector privado le cuesta mucho crear empleo registrados”.

Indicadores de crecimiento

La industria, el comercio y la construcción fueron los sectores que han generado más empleo privado a nivel nacional durante octubre. Según la información relevada, la construcción como sector movilizó el 24% de las nuevas fuentes de empleo registrado. La minas y las canteras, le siguieron con el 15,2%, los servicios inmobiliarios y alquiles (12,1%), la industria manufacturera (6,9%) y los hoteles y restaurantes el (5,9%).

En Mendoza, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la tasa de empleo de Mendoza creció tres puntos porcentuales en el último año, pasando de 42,9% en el tercer trimestre de 2020 a un valor de 45,9% en el mismo período de 2021. Esa mejora porcentual representa la creación de 34.000 empleos en el transcurso de los doce meses.

Desde el sector empresarial se han marcado en reiteradas oportunidades los aciertos y errores de la gestión del ejecutivo en Mendoza. Por ejemplo, Mariano Guizzo, presidente de la asociación de industriales metalúrgicos, marcó como una falencia del gobierno no potenciar las actividades que pueden influir en la matriz productiva, que permitan crecimiento. Ente ellas la actividad de hidrocarburos y la minería con consenso social.

La informalidad un problema

Al finalizar el tercer trimestre de 2021, Mendoza había mostrado señales de recuperación, según datos de la encuesta permanente de Hogares (EPH), entre julio y setiembre, la tasa de empleo pasó de 42,9% en el tercer trimestre de 2020 a 45,9% en 2021. En cantidad de personas, el salto fue de 441 mil a poco más de 475 mil (Indec redondea las cifras). Es decir que unos 34 mil mendocinos consiguieron acceder a un puesto de trabajo en el tercer trimestre del año.

Si embargo, recientemente Los Andes publicó un informe sobre el mercado laboral y sus señales de recuperación en Mendoza. Observando que cerca del 85% de los nuevos puestos laborales se encuentran en una situación de informalidad. Sobre esta situación particular el economista Carlos Rodríguez había asegurado que los resultados no lo sorprenden, porque “en la última década es muy poco el empleo privado formal que se ha creado, no solo en Mendoza, sino también en el resto del país. La misma economía está muy estancada. No hay expectativas, no hay inversión y falta confianza”.

El ranking de crecimiento

En el informe elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), en San Juan, sobre las provincias que menos empleo privado han generaron de octubre de 2020 a 2021, Catamarca encabeza la nómina con un incremento del 10,6%, seguida por San Juan con el 6,3% y Neuquén con 5,9%. Entre las cinco mejores plazas también se ubican Formosa (5,8%) y Jujuy (5%).

Por debajo de 5% se posicionan 19 distritos: La Rioja (4,6%), Salta (4,4%), Santa Cruz (4,2%), Misiones (3,9%), Santiago del Estero (3,8%), Santa Fe (3,6%), Córdoba (3,5%), Chaco (3,2%) y Corriente (2,8%). Por debajo del promedio nacional (2,5%) aparecen San Luis y Río Negro con el 2,3%, Buenos Aires (2,2%) y Entre Ríos (2%).

En tanto que por debajo de un punto porcentual han quedado ubicados Tucumán (0,8%) y La Pampa (0,4%); mientras que con números negativos aparecen Chubut (-0,3%) y Tierra del Fuego (-1,5%).