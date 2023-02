Empleados de Comercio con aumento confirmado: qué trabajadores superarán los $166 mil en febrero

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) firmaron el último tramo del acuerdo paritario 2022 para la actividad mercantil. Las partes pactaron un incremento salarial del 22,9%, que sumado al 59,5% del primer tramo totaliza un 82,4%.

El mencionado incremento del 22,9% se abonará en dos tramos acumulativos: 13% en febrero –sobre el sueldo de diciembre 2022– y 9,9% en marzo –sobre el sueldo de febrero 2023–. Cabe destacar que los aumentos serán sobre las escalas de las remuneraciones básicas del CCT N° 130/75 y que el 59,5% otorgado durante el primer tramo de la paritaria continuará en su carácter de no remunerativo hasta abril de 2023.

A su vez, según informó la CAME, mediante la paritaria se habilitó la posibilidad de que el empleador le compense al colaborador el pago en concepto de guardería o trabajo de asistencia no terapéuticos de personas. Se definió que sea con un tope máximo del 40% del salario mensual correspondiente a la categoría “Asistencia y cuidados de personas” del personal con retiro del régimen previsto en la Ley 26.844 (hasta $30.969,40).

Se discute un nuevo incremento para los empleados de comercio, ¿cuánto cobrarán si hay acuerdo? foto: Mariana Villa / Los Andes

¿Cuánto cobrarán desde febrero los trabajadores?

De acuerdo con lo informado por el gremio conducido por, Armando Cavalieri (FAECYS), con este incremento del básico de convenio, el piso salarial pasó de $139.000 inicial a $182.700.

Pero los nuevos valores se verán en dos tramos, el básico con presentismo en febrero será de $165.000 y de $182.700 en marzo. Ambas sumas, serán remunerativas a todos los efectos.

“Através de la vía del diálogo como herramienta superadora y por medio de una discusión madura -explicó Cavalieri- hemos logrado defender el salario de nuestros afiliados y contrapesar el flagelo inflacionario que golpea de lleno al bolsillo de nuestros/as trabajadores/as”, señaló Cavalieri.

Sin embargo, sin contar los adicionales, y por lo trabajado en febrero, los trabajadores cobrarán:

Maestranza A: $105.267,22 de básico, más un adicional de $51.877,24 para una suma total de $157.144,46

Administrativo A: $106.410,91 de básico y un adicional de $52.440,88, es decir, $158.851,79.

Cajeros A: básico de $106.792,12 y un adicional de $52.628,74, es decir, $159.420,86.

Auxiliar A: cobrarán por el trabajo de febrero un básico de $106.792,12 y un adicional de $52.628,74, para un total de $159.420,86.

Vendedor A: el básico de febrero asciende a $106.792,12, más un adicional de $52.628,74, para un total de $159.420,86.

Los anteriores son lo salarios de las categorías iniciales según las tareas que realizan los empleados de comercio, pero en los cargos de mayor responsabilidad, como el “Vendedor D”, el salario de febrero será $111.521,03 de básico, más un adicional no remunerativo de $54.959,22, que deja el sueldo en $166.480,25.

En todos los casos, se deben sumar luego los adicionales como, presentismo, antigüedad, armado de vidrieras, chofer, ayudante de chofer, zona desfavorable (todos ellos se calculan sobre el básico, sin tener en cuenta el aporte no remunerativo).

En el mes de marzo también se aplicará un incremento y un Vendedor A pasará a cobrar $122.574,78 de básico, más un aporte no remunerativo de $52.628,74, que para el mes de abril será incorporado al básico para dar un total de $175.203,52.

¿Por qué muchos trabajadores no alcanzan el piso salarial prometido?

Los empleados de comercio convencionados en Mendoza(agrupados en Faecys), son más de 30.000. Ellos, van a alcanzar el sueldo señalado, con el presentismo incluido”, explicó Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio en Mendoza, anteriormente a Los Andes.

La cifra señalada es el salario mínimo, con presentismo incluido y para jornadas laborales completas, pero el representante sindical reconoció que hay casos en los que no se paga, y estos, responden a la informalidad que existe en el sector y que ellos tratan de combatir.

“Hay empleadores que cumplen y otros que no, por suerte no son la mayoría, pero tenemos que poder equilibrar y hacer regular el pago de salarios. No siempre llegamos a todos lados, y muchas veces los empleados por temor a perder sus puestos no denuncian, pero es la Secretaria de Trabajo la que tiene el poder y cierta estructura para lograr que se cumplan los acuerdos”, cerró Ligorria.

Próxima discusión salarial

Según informó la CAME, las partes que integran el convenio colectivo mercantil se comprometieron a reunirse en el mes de marzo, a fin de analizar las escalas salariales convencionales, sumas, porcentajes, incorporaciones y en atención al próximo vencimiento a operarse del acuerdo paritario vigente.

La paritaria mercantil es la más grande del sector privado, alcanzando a más de 1.200.000 empleados.