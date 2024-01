El embajador argentino y el cónsul de Chile se enfrentaron por el Paso Internacional

Con un estilo muy particular y por momentos confrontativo, una y otra vez el designado embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, detuvo las explicaciones de los representantes de las entidades públicas y privadas que se vinculan con el Paso Cristo Redentor, para intentar comprender por qué razón hay cuestiones que aún no logran resolverse para agilizar la circulación, tanto de particulares como de transportistas.

Aunque el encuentro sirvió para empezar a establecer en qué aspectos se debe avanzar, también obligó a asumir lo que planteó Faurie: “el Paso Cristo Redentor no es eficaz”. Y añadió que es fundamental resolver los problemas, para que “Argentina pueda volcar su comercio exterior hacia el Pacífico”.

Lo primero que el embajador argentino hizo fue destacar la participación en la reunión del cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga, pero de inmediato le lanzó, de modo desafiante, que esperaba que pronto pudieran sentarse en Santiago a analizar la misma problemática. Y la tensión se sostuvo durante la mayor parte del encuentro, que duró casi tres horas y continuó luego con un almuerzo, del que participó el gobernador Alfredo Cornejo.

Con el objetivo de trabajar en conjunto para lograr que se mejoren las instalaciones del Paso Internacional Cristo Redentor, recibí al Embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. pic.twitter.com/xVQVJMDgX9 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) January 18, 2024

Cuando le detallaron a Faurie que hay seis trámites que tienen que realizar los transportistas y que hace dos años Argentina solicitó a la PDI (Policía de Investigaciones de Chile) la unificación de los vinculados a migraciones para los transportistas y hasta ahora no se ha logrado, interpeló al cónsul y le espetó: “dígales que los argentinos ‘hdp’, que es lo que nos dicen, estamos esperando una respuesta”.

Luego, cuando los representantes de Aduanas, Migraciones y de la Coordinación General del Paso le explicaron que ambos países habían acordado eliminar un formulario aduanero, para simplificar las gestiones, Argentina lo hizo, pero Chile no, una vez más arrinconó a Quiroga y le encomendó que ponga en conocimiento a las autoridades de su país.

Al ser consultado por la prensa, Quiroga respondió que “el embajador tiene su estilo y es una persona que tuvo alta responsabilidad y la sigue teniendo”, en un intento de bajar la polémica y reconocer la trayectoria de Fourie. También consideró que el encuentro se trató de un “ejercicio súper interesante para conocer la interna de la administración del sistema integrado Cristo Redentor”.

Asimismo, indicó que va a transmitir a las autoridades de su país los asuntos críticos vinculados a la administración del paso y que este conocimiento permitirá mejorar la relación fronteriza. Sin embargo, también deslizó, en respuesta al cuestionamiento que recibió, que “la función diplomática, cuando estamos en el exterior es recabar información y transmitirla a las autoridades de la Capital. La implementación y decisión la adoptan ellos”.

Sin embargo, Faurie también expresó que Cornejo debería hablar con el presidente Javier Milei para que presione a la ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino, y que se logre la simplificación de las gestiones. A esto, el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, respondió que todavía no ha logrado reunirse con su par nacional, Luis Caputo, y que el federalismo es una deuda.

Algunos de los participantes del encuentro, junto al designado embajador de Argentina en Chile, Jorge Faurie. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Agilizar el paso

Se trata de la primera vez que un embajador participa de un encuentro de este tipo, en el que confluyeron personas que representan a diversos sectores, con el objetivo de buscar el modo en que el corredor internacional funcione de un modo más eficiente. Una buena parte de la discusión, que tuvo como sede el edificio de Aehga (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza), giró en torno a las dificultades para el transporte de carga, pero también se habló sobre los problemas para el turismo.

“La reunión me ha servido a mí, como próximo embajador argentino en Chile, para ver qué es lo que está funcionando, o no, en el cruce de frontera más importante que tiene la Argentina con Chile. Y que es el más relevante de una política de comercio exterior orientada al Pacífico. Hoy necesitamos usar los puertos chilenos para trabajar de una manera competitiva en el océano Pacífico y en los destinos del Asia”, planteó Faurie. En este sentido, resaltó que esto es crucial no sólo para los mendocinos, sino para todos los argentinos.

Luego de intentar comprender cuáles son las múltiples situaciones que llevan a que los camiones a veces tengan que pasar cinco días en Uspallata para poder completar los trámites, por la falta de coordinación -que conlleva que se deban repetir gestiones ante organismos similares en ambos países-, evaluó que los problemas son prácticos y no de normativa, por lo que no existen impedimentos significativos para avanzar en la agilización del paso fronterizo.

Camiones esperan para hacer aduana en Uspallata. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Me llevo claramente el panorama de que lo que yo tengo que asegurar, cada vez que haya un problema, es que se sienten todos los que están interviniendo en frontera y trabajar en conjunto”, planteó. Por otra parte, resaltó que parte de su tarea será lograr que Chile entienda que es beneficioso que se puedan utilizar los servicios en sus puertos, como también que se trata de un ida y vuelta –”te doy para que me des”, expresó-, ya que Mendoza y Neuquén le envían energía, y los habitantes del vecino país consumen alimentos producidos en Argentina.

Vargas Arizu detalló que se va a elaborar un protocolo para consensuar luego con los funcionarios de Chile, porque lo que se está haciendo hasta ahora es trabajar juntos -organismos argentinos y chilenos, en un mismo espacio-, pero no se ha avanzado en la integración. El miércoles, más de 20 referentes de diversos sectores vinculados al Paso Cristo Redentor, varios de los que volvieron a estar ayer, fueron convocados al Ministerio para comenzar a diseñar un diagnóstico integral para identificar necesidades y problemáticas a resolver.

Patricia Gimenez, presidente de Fundación ProMendoza, manifestó que hace 40 años que no existe una coordinación eficiente en el paso, pero confió en la capacidad de gestión de Faurie para avanzar en este sentido. “Se lleva clarísimo cuáles son los problemas internos de coordinación, pero también cuáles son los problemas con Chile”, y añadió que sin duda será capaz de contribuir a la resolución de los primeros.

Fourie tiene una extensa carrera diplomática, que incluye el haber sido embajador argentino en Portugal y en Francia, como también ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina durante la gestión de Mauricio Macri. Y Gimenez, por su parte, fue embajadora en Costa Rica, por lo que han trabajado juntos.

Ya desde la mirada como titular de ProMendoza, la funcionaria señaló que muchos exportadores “a veces eligen otros puertos por la problemática que implica salir por el Cristo Redentor, cuando en realidad es el puerto que nos resulta más económico” para salir al Pacífico. Incluso, comentó que hay productores mendocinos que podrían vender a Chile, pero cuando no se trata de un gran volumen, desisten por las dificultades que presenta el corredor.

Aduana de Uspallata. Foto: Los Andes

Por su parte, la presidente del Emetur (Ente Mendoza Turismo), Gabriela Testa, se refirió a los problemas que enfrentan tanto los turistas que van a alta montaña como los mismos residentes de estas localidades cuando por alguna razón se cierra la ruta -tormentas de nieve, aludes, desprendimientos de rocas- y no se les permite pasar más allá de un punto, aunque la dificultad se encuentre más arriba (y pese a que no llegan al túnel internacional).

Testa recordó que durante el invierno hubo dificultades para que los visitantes llegaran a los centros de ski y que se trata de sitios que tienen una ventana muy corta de funcionamiento, y, en ocasiones, se ha impedido la llegada de viajeros, pese a que la ruta está transitable hasta esos lugares, lo que puede llevar a los empresarios que tienen emprendimientos en la montaña a la quiebra; además de que el turista se va decepcionado.

Los participantes del encuentro coincidieron en el corredor internacional confluyen problemáticas de logística, transporte, turismo, y que intervienen un buen número de organismos, la mayoría de jurisdicción nacional. Y que la única gestión que está efectivamente integrada es la de Migraciones para los turistas, no así para los transportistas. También hubo un cierto consenso en que ciertos procedimientos no mejoran porque se discuten en el marco de comités, pero luego no se establecen cronogramas de cumplimiento de esos objetivos que se fijaron.