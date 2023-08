El comercio se maneja con un dólar intermedio: ¿bajan precios para vender más?

Este domingo tendrán lugar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) Nacionales, día en que se elegirán a los candidatos que competirán en las generales del 22 de octubre, y además de ser un día importante para la democracia argentina, genera incertidumbre en el plano económico.

Así, lo revelaron comerciantes locales, aunque aseguraron que en la previa del Día de las Infancias, una de las fechas más importantes para los vendedores, es imposible frenar las operaciones, y es allí donde los proveedores utilizan un “dólar intermedio” para continuar con la venta de mercadería.

Para Adrián Alín, titular de la Cámara de Empresarios de Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), estamos atravesando un momento de “violencia política y comunicacional”, pero el comercio no ha dejado de vender, porque si así fuera, todos estarían viviendo de la especulación financiera. “Un comerciante al que no le conviniera vender, hoy cerraría caja y en lugar de comprar más mercadería, apostaría por los dólares, y por un dólar ilegal como resulta ser el blue, que no deberíamos ni considerarlo”, agregó.

Por el contrario, señaló que hay proveedores (grandes importadores) que están “importando al dólar que les permite el Gobierno (mayorista, cercano a los $286), y luego vendiendo por encima de ese precio, a un dólar que llegó a sobrepasar los $610 el pasado jueves.

Ante la crisis, ¿bajan precios para vender más?

“Hay quienes ganan por la mercadería que venden, pero también por el dólar que utilizan y esa es una discusión que tenemos que dar, porque el comerciante Pyme no es el que genera inflación, por el contrario, hoy prefiere vender a un precio menor, pero por más volumen para mejorar sus ingresos”, agregó Alín.

De hecho, esto se puede ver en muchos comercios que, en pleno agosto, iniciaron sus liquidaciones de temporada, con 2x1 y descuentos del 40% o más.

Para el titular de la Cecitys, antes de las elecciones la gente deja de consumir, pero luego las cosas se acomodan y hay que entender esa situación que sucede ya desde hace muchos años.

Algo similar aportó Adolfo Trípodi, uno de los referentes empresarios de Mendoza, propietario de 8 sucursales y franquicias del rubro textil, quien señaló no estar viviendo restricciones: “Las ventas continúan”.

“En general, cuando se producen estas diferencias tan grandes (entre el dólar oficial y otros de mayor acceso como resulta ser el MEP), los proveedores utilizan un dólar intermedio, un mix entre el paralelo y el oficial. Ellos reciben los dólares a precio oficial para poder importar, pero cuando venden en el mercado interno venden a un 35% más, en algunos casos”, comentó.

El comerciante le reconoció parte de razón al ministro de Economía, Sergio Massa, en referencia a que muchas veces existen grandes empresarios formadores de precio que especulan con la brecha cambiaria, pero, al mismo tiempo, explicó que importar de forma directa se ha vuelto muy difícil desde que el Gobierno impuso el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) para poder ingresar mercadería al país.

“Antes éramos importadores directos, pero se volvió tan difícil, para las empresas medianas, que hoy hay que manejarse con importadores nacionales, grandes importadores que pueden acceder al sistema”, cerró.

Juguetes, ¿ingresa mercadería antes del Día del Niño?

Por otro lado, Gustavo Fernández, presidente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de Mendoza, destacó que habitualmente algunas ventas se suspenden, pero en este momento los proveedores continúan vendiendo a los comerciantes mendocinos.

“Esta semana, subió bastante el dólar, y eso podría haber pasado, pero finalmente no ocurrió. Las corridas cambiarias generan incertidumbre, ya desde hace muchos años, y los problemas se trasladan a todo el país, porque las fábricas o los proveedores importadores están en Buenos Aires, pero por ahora estamos bien”, aclaró el referente del sector de juguetes y Librerías de la provincia.

