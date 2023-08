Día del Niño: los juguetes clásicos conviven con la “era digital”

La niñez es una etapa de la vida donde todo tiene que ser disfrute y aprendizaje. El amor de los padres o los adultos que uno tenga alrededor es una marca de por vida y por eso es tan ansiado el festejo por el Día del Niño.

Esta fecha está llena de recuerdos y también de regalos. El paso del tiempo es inevitable para cualquier ser humano, pero a la hora de comprar un regalo para hijos, nietos, sobrinos o ahijados, ¿qué tenemos en cuenta? Por lo visto, hoy en día, tanto los regalos tecnológicos (videojuegos, celulares), las novedades (cortes de pelo) y los juguetes tradicionales (como la clásica Barbie) conviven en las preferencias y las elecciones.

Venta de juguetes por el dia de la infancia Jugueteria Marilu,Romina Ullo mirando muñecas Barbie Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Ante esta jornada tan especial para los niños, las jugueterías se alistan para recibir la llegada de miles de compradores, desde padres, hermanos, o cualquier persona que deseen comprar un regalo. Estefanía trabaja en una juguetería de la zona Este de Mendoza y relata en primera persona como fueron los días previos en cuanto a ventas y qué buscan los padres.

“Tratamos siempre de estar atentos a las publicidades porque muchos niños quieren el juguete que vieron en la tele. Nos estamos actualizando permanentemente y aprendemos también cuando nos piden algo que no tenemos”, comentó.

Por otra parte, ante tanta atracción por la tecnología en los más pequeños, el desafío de los comerciantes pasa también por mantener vivos esos juguetes tradicionales que les regalan a los chicos. “Siempre está ese temor a que la tecnología pueda reemplazar los juguetes de siempre, pero eso no ha pasado: la gente sigue comprando sus regalos, el paquete cerrado sigue siendo una sorpresa”, acotó la joven vendedora.

Estefanía reconoció que ellos trabajan productos de diferentes precios y gustos para sus clientes, pero que sí han notado en los últimos días una mayor preferencia por muñecas de Barbie. “Vienen muchos padres a preguntar por la muñeca tanto la original como las réplicas, si notamos que muchos la piden por la película que estrenaron hace poco en el cine”, dijo.

En cuanto a los varones, Estefanía expresó que no pasan de moda los productos de fútbol o los autos con baterías. En menor medida se venden juegos de mesa y como dato extra, ellos en su local tienen un sector destinado a la moda donde los adolescentes encuentran productos acordes a su edad.

Venta de juguetes por el Día del Niño Juguetería Arca de Noé: Emanuel Zabala junto a Agostina Aguirre y su hijo Felipe. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Para tener en cuenta, una réplica de la muñeca cuesta 2800 pesos y una original básica 7900. “El gasto promedio por padre para esta fecha es de 20 mil pesos”, explicaron desde el comercio sanmartiniano, en un rubro que no es ajeno a la situación inflacionaria del país.

En una reciente nota de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete se pudo establecer que existe una tendencia de mayor compra de juguetes importados (65%) que de los nacionales (35%).

Qué eligen los padres

La decisión de que regalo hacerle a tu hijo es un momento que requiere de mucho ingenio y también dinero, en estos tiempos de crisis económica que atraviesa el país. En líneas generales, para las niñas muchos padres indicaron que lo que más le solicitan son carteras, productos de maquillaje y muñecas estilo Barbie.

Para un varón, la oferta es algo más variada y va desde autos, pelotas de fútbol, camisetas y botines, algún muñeco de un superhéroe y regalos de Spiderman, quizá el personaje más querido por los pequeños. “El Hombre Araña es furor en los niños”, comentó Matías (36), padre de un niño.

Hay muchos papás y mamás que se enfrentan al dilema de comprar o no un celular, una tablet o una consola de videjuegos (PlayStation es una de las más requeridas) a su hijo, sobre todo por el tiempo que pasan frente a la pantalla que no es buena para la visión. “En su momento me resistía un poco a comprarle la tablet que él quería, pero cuando cumplió 6 se la regalé, es solo para juegos y tiene YouTube Kids para que vea videos. Trato de limitarle el horario de uso para que no esté todo el día jugando”, manifestó Gimena (35).

Venta de juguetes por el Día del Niño Juguetería Arca de Noé Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Venta de juguetes por el Día del Niño Juguetería Marilú: Magalí Pelayes mirando muñecas. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Cambio de look, otra opción válida

Más allá de los juguetes mencionados, hay otra opción de regalo para los más chicos y no se trata de ningún producto palpable sino de algo diferente. Una peluquería mendocina exhibió una oferta para todo el mes de agosto, donde se celebra el Día del Niño, que tiene que ver con una promoción de corte de pelo más un baño de crema si así lo requiere el cliente.

Como slogan, Alexa Moyano, la dueña de la peluquería, explicó que eligieron la frase “que a ningún niño le falte escalera para llegar a sus sueños” porque para ella “la infancia es distinta a años atrás; los niños ya no juegan con barro, ni a las carreritas de bici. La tecnología hoy se hace muy presente y en la actualidad, a diferencia de otras épocas donde los papás te llevaban y generalmente no elegías el corte, se ven niños con el pelo teñido, como ocurrió durante el Mundial de Qatar con el look de Dibu Martínez, o con distintos cortes de moda”.

La mirada de una especialista

La licenciada en Psicología y cocreadora de Juegología, Laura Lezaeta, explica algunas claves a tener en cuenta en la crianza de niños o niñas que se encuentran inmersos en una era digital.

“Ingresan a un mundo digital desde edades tempranas y ahí es donde surgen los interrogantes de los padres sobre los regalos que pueden hacerle, hay que tener en claro que la tecnología es una herramienta y depende mucho el uso que uno le pueda dar. Por ejemplo, si se le va a regalar un videojuego, algo común en estos tiempos, hay que tener en cuenta qué le puede aportar o no ese juego al niño”, contó.

Para Laura, los juguetes aportan múltiples beneficios en los niños, pero más allá de lo material, la especialista aboga por entregarle una experiencia al niño. “Es importante también contemplar una salida con ellos o compartir los hobbies que tiene como, por ejemplo, ir a ver un partido de fútbol o básquet. Esas experiencias son las que quedarán grabadas en sus vidas”, añadió.

Otro punto interesante a la hora de la elección de un regalo para un chico tiene que ver con el hecho de hacerlos partícipes de su propio regalo: “En lo posible siempre se deben ofrecer dos opciones, lo que hará que el niño, como sujeto de derecho que es, se sienta parte del regalo, sienta que su voz es escuchada”.

En tanto, para la licenciada en Psicología un aspecto fundamental a tener en cuenta en la crianza de un niño es el tema de los límites, no desde el plano de la prohibición sino desde el costado de la comunicación entre padre e hijo.

“En la etapa de la niñez los chicos van construyendo su propia identidad, los adultos deben ser responsables, tanto en la parte física como emocional, y colocar los límites sin prohibir sino entregando razones para que, en un futuro, ellos pueden comprender lo que su papá le explicó alguna vez”, aclaró.