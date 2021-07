Eduardo Eurnekian entra al negocio petrolero de Mendoza

La Compañía General de Combustibles (CGC), empresa de la familia Eurnekian (Corporación América), compró todos los activos de la firma china Sinopec en Argentina, incluyendo los equipos de exploración y explotación que se encuentran en territorio provincial. De esta forma, CGC pondría un pie en Mendoza, donde actualmente no tiene ninguna explotación en el sector petrolero.

Según datos publicados por el Ministerio de Energía de la Nación, Sinopec Argentina Exploration and Production es la quinta empresa con mayor participación en la explotación de crudo de Mendoza (representa 2,2% del total), por debajo de YPF, Pluspetrol, El Trébol y Petroquímica Comodoro Rivadavia. Actualmente, tiene la concesión de dos áreas en la provincia: Cacheuta y Piedras Coloradas. En la primera logra una producción de 10 m3 diarios de crudo y la zona tiene reservas comprobadas primarias de 13.000 m3. En la segunda, la producción alcanza los 187 m3/día y hay reservas de 234.000 m3.

Con el cambio de manos, CGC tomará el control de ambas concesiones; la de Cacheuta termina el 7 de septiembre de 2025 y la de Piedras Coloradas el 21 de enero de 2026. Entre las dos áreas, Sinopec invirtió 38,45 millones de dólares entre 2011 y 2021. No se pudo contactar a directivos de la compañía, pero se estima que la firma de la familia Eurnekian seguirá desarrollando el negocio en territorio provincial, donde no tiene participación hasta el momento.

Por lo pronto, Hugo Eurnekian, presidente y CEO de CGC, declaró a través de un comunicado que están convencidos del “enorme y diverso potencial que ofrece la geología del país, no sólo en shale sino también en tight y en convencional”.

El desempeño de Sinopec

En los últimos años Sinopec redujo su ritmo de explotación hidrocarburífera en Mendoza, siguiendo la tendencia general del sector. Según las estadísticas oficiales, la firma China produjo 111.223 m3 de crudo en la provincia en 2017. Luego, el valor cayó a 91.255 m3 en 2018, a 85.551 m3 en 2019 y a 55.067 m3 en 2020.

La buena noticia para la Compañía General de Combustibles, es que en los primeros cinco meses de 2021 la producción de crudo de Sinopec creció 23% en relación al año pasado, aunque hay que tener en cuenta que la comparación se hace con la época del inicio de la pandemia, cuando la producción llegó a frenarse por completo por algunas semanas. De cualquier manera, CGC deberá incrementar el flujo de inversiones si busca revertir la tendencia de forma definitiva en Mendoza y en el resto de país.

En lo que respecta a gas, el desempeño de Sinopec ha sido relativamente estable en los últimos cinco años -excepto en pandemia- pero su participación en el mercado mendocino es mínima (0,2%). En 2017 extrajo 3.592.000 m3 de gas; luego creció a 3.845.000 m3 en 2018 y llegó a un pico de 4.564.000 m3 en 2019. En 2020 cayó a 2.776.000 m3, pero en los primeros cinco meses de 2021 logró una recuperación interanual de 12%.

Fuera de Mendoza el desempeño de firma china ha sido bastante similar. La compañía es la quinta productora de crudo a nivel nacional, con una producción anual promedio de 1,12 millones de m3. Por encima se encuentran YPF, Pan American Energy SL, Pluspetrol y Vista Oil & Gas Argentina.

Por su parte, la empresa compradora de Sinopec, Compañía General de Combustibles, es la decimosexta en importancia a nivel productivo en el país (en crudo), pero con la adquisición de los activos de Sinopec pasará al quinto lugar y peleará el cuarto puesto del ranking con Pluspetrol y Vista Oil & Gas Argentina.

CGC no solo sumará la producción de la firma china, sino que además podrá hacer uso de los 4.600 kilómetros cuadrados que Sinopec operaba en el territorio nacional. La superficie incluye a la Cuenca Cuyana (principalmente del lado de Neuquén) y al Golfo de San Jorge, entre otras zonas petroleras de importancia.

En lo que respecta al volumen de extracción, CGC informó que podrá aumentar su producción a más de 50.000 barriles equivalente de petróleo por día (entre crudo y gas). Al mismo tiempo, tendrá a su disposición una reserva de 90 millones de barriles de reservas probadas, 31 millones más de los que tenía antes de la compra.

Resta saber cómo hará uso CGC de esas reservas y de todos los equipos adquiridos en la operación. En los últimos años, Sinopec había reducido sustancialmente sus inversiones dentro de Argentina, pasado de U$S 108 millones en 2017 a más de U$S 32 millones el año pasado. Se intentó contactar a voceros de la firma china que deja el país, pero no se obtuvo respuesta.