Durante el Gobierno de Milei los combustibles han aumentado entre 74 y 105%

Desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei, las naftas y el gasoil han tenido dos subas, que hicieron que, en forma acumulada, hayan aumentado un 75%. Además, el congelamiento del impuesto a los combustibles vence hoy y se espera que esto se traduzca en un nuevo aumento, sin que se sepa con certeza de cuánto será, aunque hay estimaciones que plantean 10%, otras 25% y hasta 50%.

El 10 de diciembre, la nafta súper tenía un precio, en las estaciones de YPF, de $430 el litro; la Infinia, de $526; el gasoil Ultra Diesel, de $466 pesos; y la Infinia Diesel $472. Mientras que, hasta ayer, el precio de los mismos combustibles era, respectivamente, de $755 (+76%), $914 (+74%), $826 (+77%) y $969 (+105%).

Sin embargo, se debe tener en cuenta que dos días antes de que Milei asumiera la presidencia, el 8 de diciembre, ya se había producido un incremento de entre el 15 al 25%, según el tipo de combustible. La súper había trepado un 23% ($80 más por litro); la Infinia, un 19% ($87); la Ultra Diesel, un 25% ($94); y la Infinia Diesel, un 15% ($74). Si se considera que esta suba respondió al hecho de que se anticipaba la liberación de los precios por parte de la nueva gestión, la variación acumulada oscila, según el caso, entre el 108% para la nafta Infinia y el 136% para la Infinia Diesel.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Por otra parte, ayer, último día de enero, venció la prórroga del congelamiento de los impuestos al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), y se conoció que el Gobierno decidió no extenderlo. Esto, debido a que un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) muestra que, en cinco años, la recaudación mensual por estos tributos cayó un 77% en términos reales. Y si el consumo de nafta súper se mantuviera en los mismos niveles que en diciembre de 2018, el recuperar este ingreso equivaldría a un 0,37% del PBI.

Pero no hay precisiones de cuál será el impacto en los surtidores, como tampoco si la eliminación será en tres etapas o de golpe. De ahí que haya quienes plantean que las subas desde hoy podrían ser del 10%, del 25% y hasta del 50%. El Iaraf analiza que el monto del tributo era de $7,13 en marzo de 2018 y, si se ajusta por inflación, debería ser de $227, pero su valor actual es de $27,6. Sin embargo, si se aumentara el 100% el tributo, el precio del combustible tendría una suba del 25%.

Largas filas de vehículos se formaron en las estaciones de servicio debido a la posibilidad de un inminente aumento en el precio de los combustibles. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Por otra parte, Raúl Castellano, presidente de la Cámara de Empresarios de Combustible, ha comentado que no tienen definido si ese aumento del 25% se aplicará “todo junto o en dos o tres tramos”. Pero indicó que las petroleras les han confirmado que aumentan hoy.

Consultado por Los Andes, el presidente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines de Mendoza (Amena), Isabelino Rodríguez, comentó ayer por la tarde que no habían tenido todavía una comunicación oficial por parte de las empresas. “Esperamos que haya un descongelamiento total o parcial del tributo y hay que ver si tiene alguna incidencia la suba del barril Brent en el mundo de US$ 77 a US$ 83 dólares”. Sin embargo, también reconoció que “la demanda está alicaída y cualquier medida que sea adoptada no podrá desconocer esta situación”.

Por lo pronto, desde el miércoles comenzaron a verse extensas colas en las estaciones de servicio por parte de quienes, ante un escenario de muy alta inflación y subas constantes, intentan ganarle a un nuevo aumento y asegurarse un tanque con el precio vigente hasta ayer.