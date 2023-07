Dow podría convertirse en nueva accionaria de la petrolera de Eurnekian

La Compañía General de Combustibles (CGC), petrolera del grupo Eurnekian, estaba en negociación para poder incorporar un socio internacional que podría entrar como accionista. Actualmente la empresa opera cinco cuentas en Mendoza y ha modificado sus accionistas esta semana. Este martes 11 de julio se anunció que el socio nuevo es la química estadounidense Dow. En el área local este nuevo accionista sería parte del negocio que transporta 40% del gas del país, y de GasAndes, que conecta la provincia con Chile.

La operación se realizó mediante la emisión de obligaciones negociables privadas, convertibles en acciones, por US$ 200 millones, que fueron suscriptas e integradas en su totalidad por PBBPolisur y Dow Investment Argentina, dos subsidiarias argentinas de The Dow Chemical Company.

Eduardo Eurnekian, parte del grupo que ha tenido un inversión de la empresa química estadounidense.

El trato que hizo la empresa

Las Obligaciones Negociables Convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en dólares, pero fueron suscritas y son pagaderas en pesos. CGC puede rescatarlas en 2025. Si no lo hace, en 2028 debería decidirse si Dow entra o no en el capital de CGC, en una posición que podría llegar al 10%. Pero el directorio considera que esta inversión será buena para salir no solo de las deudas sino para mejorar su imagen financiera.

Este comercio de acciones implica que excepto que sean rescatadas por CGC, las obligaciones negociables podrán ser convertidas, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias Clase “C” que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente”, sostuvo la petrolera.

CGC.

Los fondos que recibirá CGC serán utilizados para refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas. Con la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles, la vida promedio de la deuda financiera de CGC es de 2.93 años a una tasa promedio de 2.55% anual.

“A mediano plazo, la emisión de las Obligaciones Negociables Convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad”, dijo la empresa de Eurnekian, sin estimar qué porcentaje podría llegar a tener la firma norteamericana.

La división por región

Corporación América tiene actualmente 70% de la petrolera, mientras que el restante 30% es de Sociedad Comercial Del Plata, liderada por Ignacio Noel. En Argentina es la empresa que opera el 40% del gas, incluyendo a Mendoza y su conexión directa con Chile.

CGC es dueña de participaciones en 160 yacimientos de petróleo y gas ubicadas en 12 áreas en la cuenca Austral, 15 áreas en la cuenca del Golfo San Jorge, 5 en la cuenca Cuyana, un área de la cuenca Noroeste y otra de la cuenca Oriente (Venezuela). La petrolera opera la concesión de gas no convencional correspondiente a las áreas Campo Indio Este-El Cerrito.

En 2021, CGC adquirió los activos argentinos de Sinopec, con lo que aumentó a más de 50.000 barriles equivalentes de petróleo diarios (boe/d) su producción (63% gas y 37% petróleo).