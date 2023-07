Así será el gasoducto Néstor Kirchner por el que irá el gas de Vaca Muerta

El gasoducto Néstor Kirchner es considerado la obra de infraestructura energética más importante de los últimos 40 años en Argentina. Su puesta en marcha implica permitir el ingreso del gas natural de Vaca Muerta al gasoducto, que tomará unos 20 días para completar su llenado. El Gobierno destaca el “tiempo récord” de la obra y el ahorro en dólares que representa para el país.

El gasoducto configura un cambio significativo en la balanza energética de la Argentina, permitiendo reducir las importaciones y generando exportaciones en dicho sector. La primera etapa de la megaobra se financió con recursos del Tesoro Nacional y se espera que el ahorro en importaciones y subsidios permita recuperar la inversión en dos años.

La secretaria de Energía, Flavia Royón, dijo que se logró “el significativo” ahorro de U$S 1.700 millones en las cuentas públicas durante la primera etapa de construcción. Asimismo, la funcionaria destacó el tiempo récord en el que se completó la obra que, fue tan solo 10 meses, en lugar de los 24 estimados inicialmente. “Este éxito se atribuye a la calidad de las empresas involucradas en el proyecto, como Techint y Sacde, así como al enfoque determinado del ministro (Sergio) Massa”, señaló la secretaria de Energía.

Gasoducto Néstor Kirchner: un punto de inflexión

Detalles de la obra del gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Gustavo Guevara.

“El impacto de este gasoducto trasciende la mera infraestructura energética”, señalan funcionarios del Gobierno. En ese sentido, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, sostiene que su inauguración marcará un punto de inflexión para Argentina y el comienzo de una nueva etapa para el país.

“En lugar de gastar dólares en importar energía, se espera que Argentina pueda comenzar a exportar por un valor de hasta U$S 20.000 millones anuales”, adelantó Katopodis.

El gasoducto Néstor Kirchner no solo permitirá que Argentina deje de depender de la importación de energía, sino que también generará ingresos sustanciales para el país. Se estima que el país podrá exportar entre U$S 15.000 y U$S 20.000 millones anuales gracias al gasoducto.

El Gobierno estima que con esta reincorporación al sector energético el ingreso de dólares a través de la balanza comercial ofrezca una mayor estabilidad macroeconómica para la Argentina.

Además de los beneficios económicos, se destaca que la transición energética que se promueve con el gasoducto también ofrece oportunidades adicionales para Argentina. No solo se trata de la producción de gas y el desarrollo de energías renovables, sino también de la explotación de minerales críticos que el país posee.

Según las palabras de Royón, la construcción de esta importante infraestructura ya generó alrededor de 50.000 puestos de trabajo. “Este avance representa una oportunidad para impulsar el crecimiento económico sostenible y la creación de más empleo en la región”, señaló en días pasados la funcionaria.

Los beneficios del Gasoducto Néstor Kirchner a nivel regional

La Secretaria también destacó los beneficios del gasoducto a nivel regional, ya que el gas argentino será exportado a los países vecinos. En ese contexto, aseveró Royón, se están promoviendo proyectos de Gas Natural Licuado (GNL), siendo Chile uno de los principales destinos con un récord de casi 365 días de exportaciones ininterrumpidas.

En términos económicos, Royón señaló que se estima que este año el gasoducto generará un ahorro de aproximadamente U$S 1.700 millones. Esto se debe principalmente al gas proveniente de Vaca Muerta, que es seis veces más económico que el GNL importado.

Aunque actualmente se sigue importando una parte de GNL debido a la operatividad del gasoducto, se espera que el impacto total en el autoabastecimiento se observe plenamente a partir del próximo año.

Infografía: gasoducto Néstor Kirchner

En definitiva, el gasoducto Néstor Kirchner representa un hito importante para Argentina. Ya que no solo aumentará la productividad de Vaca Muerta, sino que también permitirá la producción de gas a un costo mucho menor que el de importación. Con este logro, el país se posiciona como un actor clave en el sector energético y, según estiman los funcionarios del Gobierno, se abren las puertas a un futuro prometedor en términos económicos y ambientales.

El llenado

El gobierno nacional puso en marcha el martes 20 de junio el llenado del gasoducto Néstor Kirchner, la mega obra cuya primera etapa concluyó en mayo último y que permitirá que este año sea el último en que la Argentina importe grandes cantidades de gas en invierno para abastecer la demanda de industrias, comercios y hogares. La inauguración formal de este primer tramo se realizará el domingo 9 de julio en Saliquelló.

Tal como estaba previsto en los cálculos de obra, el 20 de junio se realizó la apertura de la válvula instalada en Tratayén, el punto de origen ubicado en la formación Vaca Muerta. “Será un día trascendental para nuestro país. Marcamos un hito al poner en funcionamiento el llenado del gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, destacó la secretaria de Energía, Flavia Royon en su cuenta de Twitter ese día. “Quiero agradecer al ministro Sergio Massa por su labor en la concreción de este proyecto y dedicación para que funcione. También reconocer a Enarsa, a las empresas involucradas y a los y las trabajadoras que hicieron posible este gran avance en nuestra infraestructura energética”, agregó.

Obra clave

“Se dijo que iba a estar en junio y se cumplió”, aseguró Royón, quien anticipó que, para la Argentina, este será el comienzo de una etapa de sustitución de importaciones de gas para entrar en un ciclo de exportaciones de esa energía, en un principio, a Brasil y el norte de Chile.

Por lo pronto, el impacto inmediato será el abastecimiento de industrias, comercios y hogares argentinos. “Hay una infraestructura que permite que el gas de Vaca Muerta llegue a nuestros hogares desde distintas cuencas”, explicó.

Para la ministra, la puesta en marcha del llenado “es una muestra de que cuando el Estado y los privados se ponen un objetivo, lo pueden lograr”. El llenado completo tardará 20 días porque se hará en varios tramos de barrido y presurización de los caños. Esto permitirá el control del buen funcionamiento en los distintos segmentos de la obra.

El plan de llenado contempla la habilitación del tramo que va desde el kilómetro 0 de gasoducto hasta el kilómetro 29. El 25 de junio se avanzó con el tramo que va desde el kilómetro 29 hasta el 61, a lo que se sumarán cuatro etapas más hasta la habilitación completa el 9 de julio en Salliqueló.

El gobierno comunicó que este jueves se firmó el contrato para los caños del Gasoducto Néstor Kirchner. (Foto / Télam)

La historia del proyecto

El gobierno de Mauricio Macri había avanzado con la licitación de este gasoducto durante el último año de su mandato. En julio de 2019 convocó, a través de la resolución 437, a la construcción del proyecto y el otorgamiento de una licencia de operación por 35 años.

La licitación de Macri tenía fecha inicial de apertura de ofertas para fines de agosto de 2019, pero sufrió una primera postergación hasta el 12 de noviembre de ese año y luego hasta el 31 de marzo de 2020. Ya durante la gestión de Alberto Fernández se realizó una nueva postergación hasta diciembre de 2020 y finalmente el entonces secretario de Energía, Darío Martínez, derogó la licitación a través de la resolución 448/20 el 30 de diciembre de ese año. En esa misma norma, Martínez instruyó a la subsecretaría de Hidrocarburos “a llevar a cabo una evaluación técnica y legal, a fin de considerar las mejores alternativas de construcción de un nuevo gasoducto”.

El próximo paso lo dio el 14 de febrero de 2022 cuando el gobierno constituyó, a través del DNU 76/22, el Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas), para la realización de un programa de obras de infraestructura, entre las que figuraba como prioridad la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. A su vez, esa norma le otorgó a Enarsa la concesión de transporte sobre el gasoducto por un plazo de 35 años.

La obra se inició tras la firma de contratos en agosto de 2022, cuando comenzaron los trabajos de movimiento de suelos, traslado de equipamiento y apertura de pista, que es el “camino” por donde se coloca el gasoducto.

La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner se dividió en tres tramos (renglones 1, 2 y 3) y a eso se suma el Gasoducto Mercedes-Cardales (renglón 4) y la planta compresora en la localidad de Mercedes (renglón 5). Los renglones 1, 2 y 4 los ganó la UTE que integran Techint y SACDE, el renglón 3 la firma BTU S.A. y el renglón 5 la compañía Esuco.

Desde el comienzo de las soldaduras de los caños, se avanzó con un promedio de 5 km diarios contando los tres frentes de obra. Así fue como se tendieron más de 47.700 caños de 12 metros de largo en los 573 kilómetros que van de Tratayén y Salliqueló, atravesando Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires.