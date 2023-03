Domingo Cavallo: “Sin una reforma laboral sería muy dificil una dolarización de la economía argentina”

El exministro de Economía de la Nación, de los gobiernos de Carlos Menem (1991-1996) y Fernando De La Rúa (2001), Domingo Cavallo, expuso en la última reunión del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). Se refirió a los problemas económicos que aquejan al país y también postuló soluciones para combatir la inflación y conseguir un clima de estabilidad.

En su exposición, Cavallo sostuvo que “Eliminar la inflación es una precondición para poder resolver los demás problemas. En general mis colegas los economistas argumentan ‘hay que eliminar el déficit fiscal, resolver muchos problemas, abrir la economía’ y todo eso es necesario, pero casi ninguna de esas cosas se puede lograr si no se encuentra la forma de crear un clima de estabilidad dentro del cual se puedan ir implementando las reformas de fondo que necesita la Argentina”.

Al mismo tiempo, puso como ejemplo lo implementado mientras encabezaba la cartera de Economía: “En la década del 90 pudimos hacer todas las reformas que se hicieron porque con la convertibilidad encontramos la forma de crear un clima de estabilidad y previsibilidad para los que tenían que formular el presupuesto nacional, en las provincias y municipios y para las empresas que tenían que hacer cálculo económico y tomar sus decisiones de inversión y de producción”.

“Creo que está bien pensar que es inexorable que Argentina tenga un sistema bimonetario pero no como lo entiende la vicepresidenta, que dice ‘lo malo del sistema bimonetario es que se utilice el dólar. Lo que hay que conseguir es que nadie utilice el dólar’. Eso es una utopía. A la gente no le vas a poder prohibir, mientras haya inflación, que trate de proteger el valor de sus ahorros, y sabe que la práctica sencilla es ahorrando en dólares o en activos que estén dolarizados y que sean seguros”, advirtió.

Dos monedas, un argentino

“En Argentina la idea de una dolarización solamente puede funcionar si el tema de la flexibilidad salarial o del funcionamiento del mercado de trabajo se resuelve por vía de reformas. Sin reforma laboral sería muy difícil”, sostuvo.

Asimismo, describió lo que considera el plan adecuado para el encauce de la economía, teniendo en cuenta el contexto de su aplicación: “Comencemos con la idea del sistema bimonetario”, y se explayó sobre siguientes pasos: “Si no se logra, si no se tiene éxito, se puede pensar en un régimen como la convertibilidad y, si no se logra convencer a la gente que ahora con respaldo de una moneda patrón va a funcionar la convertibilidad, a lo mejor es imprescindible ir a una dolarización, pero nada de eso se puede decidir de antemano. Se va a poder decidir dependiendo de la circunstancia y de la actitud de la gente y de la capacidad de persuasión y convencimiento que tenga el nuevo Gobierno y el equipo”.

Por último, se mostró optimista en cuanto a poder conseguir el equilibrio económico: “Si un próximo Gobierno está bien preparado para introducir con la secuencia adecuada las reformas necesarias y acierta con el plan de estabilización, previo reajuste de los desequilibrios que hay de precios relativos, que a su vez se reflejan en desajustes fiscales, es posible que la economía se reencauce en la buena dirección y volvamos a tener una economía con estabilidad y con crecimiento sostenido. Pero hay que tener conciencia de que no es fácil lograr esto”.