Especialistas debatirán sobre Infraestructura en el próximo encuentro de Pilares

Cuando se piensa en las bases para un futuro sostenible, un tema que no puede evitarse es la infraestructura. Por eso, Los Andes presentará el jueves 30/03, a partir de las 10:00, un encuentro con especialistas en el marco del ciclo “Pilares para el desarrollo sustentable de la región”.

Si bien esta temática se puede abordar desde varias aristas, en este caso, el programa estará enfocado en la infraestructura aplicada a la conectividad, a la distribución y cuidados de los recursos hídricos y a la planificación de rutas y caminos.

QUIÉNES PARTICIPARÁN

Los anteriores encuentros de Pilares fueron sobre Educación, Calidad Institucional y Salud Digital. En todos ellos se buscó tener una pluralidad de visiones, con empresarios, analistas, funcionarios y otros referentes locales y nacionales. El evento de infraestructura no será la excepción, con participantes divididos en cuatro bloques.

En el primer bloque, la editora de la sección de Economía de Los Andes, María Soledad González, tendrá un mano a mano con el ministro de Planificación e Infraestructura Pública de la provincia de Mendoza, Mario Isgró.

El segundo bloque girará en torno a la infraestructura aplicada a la planificación de rutas y caminos. Este será moderado por Mauricio Manini, jefe de la sección de Economía de este medio, y participarán: Osvaldo Romagnoli, actual administrador de la Dirección Provincial de Vialidad; Mauricio Badaloni, emprendedor y presidente de la fundación Andesmar y Carlos Abihaggle, economista.

En la tercera parte del encuentro, se hablará sobre los recursos hídricos provinciales. Aquí escucharemos a Alejandro Gennari (ingeniero agrónomo y doctor en economía. Además, se desempeña como profesor de economía agrícola y es consejero del Río Mendoza); Santiago Ruiz (investigador a cargo del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, organismo de ciencia y técnica del Ministerio de Obras Públicas de la Nación) y a Nicolás González del Solar (doctor en derecho, especializado en recursos hídricos).

Por último, el cuarto bloque, contará con la participación de Roberto Nobile, CEO de Telecom Argentina. La entrevista girará en torno a la importancia de la conectividad y cómo esta cumple un factor clave para el desarrollo sustentable de una región estratégica como Mendoza. También se hablará sobre el presente y futuro de la inteligencia artificial; sobre cómo está Argentina con respecto a otros países en cuanto al acceso a la red; y cómo es posible achicar la brecha digital.

POR QUÉ HABLAR DE INFRAESTRUCTURA APLICADA A LOS RECURSOS HÍDRICOS

“La administración, la planificación y la gestión de los recursos hídricos son medios necesarios para materializar la política hídrica. La política hídrica por tanto es un acto de gobierno y como tal merece y debe ser transparente y público. A mayor visibilidad en los medios mayor será la transparencia y mejor será la información para los administrados”, adelantó a Los Andes, Nicolás González del Solar, doctor en derecho especializado en recursos hídricos.

Por su parte, Santiago Ruiz, investigador a cargo del Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua (INA), señaló a este medio: “Es importante que los medios de comunicación se involucren en la difusión de información vinculada a la infraestructura hídrica. Es una necesidad no demandada por la sociedad porque no está visibilizada. No se ven los diques, canales o plantas de agua potable o de tratamiento de residuos. Y son obras necesariamente imprescindibles, tanto como tener luz, gas, agua corriente, o la recolección de la basura domiciliaria. Solo aparece esta realidad cuando hay un problema o colapso de la red o un daño ambiental”.

Al mismo tiempo, Ruiz, explicó: “En la medida que la ciudadanía conoce estas realidades, fundamentalmente por la tarea de los medios, es cuando se involucra y exige a los gobiernos y responsables de la gestión, la atención necesaria de esta problemática, y la implementación de una agenda de política pública sobre el tema, convirtiéndose así en un circulo virtuoso porque la política entonces presta atención a esta demanda. Los medios ayudan a instalar estas necesidades para convertirse en demandas sociales.

“En Mendoza hay una larga trayectoria de inversión pública en infraestructura durante los 100 años. Pero se advierte una desinversión importante después de Potrerillos y el recrecimiento del Carrizal hace unos años, justamente en la actualidad, cuando la sequía y el impacto del cambio climático hacen estragos en nuestros recursos hídricos”, destacó el especialista.