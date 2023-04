Dólar agro: la reglamentación no aparece y siguen las dudas

El “dólar agro” mantiene envuelto en la incertidumbre a los sectores productivos mendocinos. “No sabemos nada, estamos esperando” es la respuesta unificada que parte desde las entidades ruralistas al momento de opinar sobre la implementación del tipo de cambio diferenciado.

El lunes, cuando apareció publicado en el boletín Oficial el decreto que ponía en marcha el “dólar agro” y las condiciones para acceder al beneficio, por lo bajo se mencionó que la reglamentación con el detalle fino estaría listo pronto.

Si bien en las últimas horas el Gobierno nacional puso en marcha y hasta está liquidando exportaciones con el dólar a $300, el beneficio lo está recibiendo la soja únicamente.

La letra chica del programa de Incremento Exportador en lo que hace a las economías regionales, aún no aparece.

El jueves estaba prevista una reunión en la Secretaría de Comercio de la que participarían entidades vitivinícolas mendocinas para avanzar en los detalles, primero se postergó para este viernes por la mañana y finalmente se suspendió.

Hasta el momento lo único que hay en concreto son los criterios de elegibilidad que estableció la cartera económica y que Juan José Bahillo, titular de la secretaría de Agricultura nacional, volvió a remarcar. Desde el Gobierno apuntan a garantizar el abastecimiento interno de productos y que no se le escapen los precios para que la inflación no siga escalando.

La intención es evitar que las ventas al exterior, que serán más convenientes por el nuevo tipo de cambio, no repercutan en un aumento en los precios en el mercado interno, principalmente el rubro alimentos que es el que más golpea el alicaído bolsillo de los argentinos.

De las economías regionales surgen al menos el 40% de los productos que mide el Indec para establecer el Índice de Precios al Consumidor.

Precisamente, los criterios de selección de beneficiarios del programa de Incremento Exportador son los que mantiene en vilo a todos los actores en Mendoza. ¿Congelar precios de algunos productos? ¿Qué sucederá con aquellos rubros que no puedan ingresar o no están en Precios Justos o quiénes son exportadores netos y no tienen la mira en el mercado interno? Son algunas de las tantas preguntas que todavía están sin respuestas.

Desde el sector de los ajeros, olivícolas, vitivinícolas y otros ramos de la economía mendocina evitaron expresarse al respecto basados en que hay mucha incertidumbre. “Todavía desconocemos de que se trata. Estamos igual que al principio, no sabemos nada de la reglamentación, no hay detalles de cómo van a aplicar este dólar agro y al final quienes van a poder acceder a esto”, lanzó un dirigente rural.

En la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini indicaron que en los próximos días saldrá la resolución con los mecanismos definidos para acceder al programa.

La esperanza y la necesidad que hay en las entidades ruralistas es que la resolución se publique en el corto plazo porque “el dólar agro tiene fecha de vencimiento” y “los tiempos ya empezaron a correr”.

El decreto estableció que el programa de Incremento Exportador que liquidará las divisas que ingresen al país a un valor de $300 estará en vigencia por cinco meses y la fecha límite será el 31 de agosto.