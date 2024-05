Dólar hoy en Mendoza: con el blue en retroceso, ¿cuál es la opción de compra que más conviene?

El Gobierno nacional logró sortear la reciente tensión cambiaria entre el dólar y el peso, concluyendo la semana con un notable retroceso en la tendencia del dólar callejero. Esta situación permitió al Ejecutivo mostrar una postura firme frente a las turbulencias del mercado. Luego de una fuerte escalada, el valor del dólar en el mercado paralelo cayó $60 en la city mendocina y ayer sufrió otras retracción en torno a $20.

El punto más álgido de la crisis, que se vivió el jueves, cuando el dólar blue alcanzó un máximo de $1.300 al mediodía, parece haber quedado atrás. Porque la divisa inició una caída sostenida y el lunes el dólar blue se ubicó en $1.224 para la venta, mientras que hoy martes 28 de mayo tiene un valor de $ 1.209.

La semana pasada estuvo marcada por una gran agitación financiera. El martes, el dólar blue experimentó su cotización más alta en cuatro meses. Esta suba, la más pronunciada de 2024, respondió a varios factores, entre ellos, el dato inflacionario de abril, que fue el más bajo en cinco meses y generó expectativas de un recorte en las tasas de referencia del Banco Central.

En este contexto, el Banco Central finalizó la rueda cambiaria de este lunes con un saldo vendedor de U$S 11 millones, según lo informado por la autoridad monetaria. Así, las arcas internacionales cerraron en U$S 29.156 millones, lo que representa una mejora de U$S 43 millones respecto al nivel de reservas del último viernes.

En el mercado oficial el ajuste de la cotización del dólar sigue su ruta programada. En el Banco Nación, el dólar se estableció en $911,50 para la venta y $ 871,50 para la compra, mientras que el dólar tarjeta o ahorro alcanzó los $1.458,40 con un recargo del 60% de impuestos. En las casas de cambio de Mendoza, el dólar oficial para la venta parte de una base de $920,55, mientras que para la repesca se paga a $877,45.

En el mercado bursátil, el dólar MEP experimentó una fuerte suba para alcanzar una cotización de $1.227,56 para la venta, quedando a $18.56 por sobre el actual valor del blue en las calles mendocinas. Por último, el dólar Contado con Liquidación (CCL) mantuvo el valor del lunes y cotiza a $ 1.237,56 para la venta.

Seguí leyendo