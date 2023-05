Cuánto dinero se devuelve por el crédito que Maratea recomienda sacar, ¿conviene?

El influencer Santiago Maratea “tiró una opción” en sus redes sociales, destinada a quienes quieren formar parte de la colecta que encabeza para pagar deudas del club Independiente, pero no cuentan con fondos suficientes, lo hagan a través de “Mercado Créditos”.

Si bien es cierto, es una opción, antes de sacar un crédito, en esa aplicación, en un banco, o en cualquier entidad, los ahorristas deben saber que se exponen a altas tasas de interés.

Así, por ejemplo, en la opción Prestamos, que se encuentra en el inicio de la aplicación uno puede ver el monto máximo disponible para pedir dinero, e incluso “simular préstamo personal”, y si se pidieran $5.000, a abonar en 6 cuotas, se estaría devolviendo por mes $1.222 ($5.667,16 en un solo mes).

Con el ejemplo anterior, en medio año se habría devuelto un total de $8.668,28. Con un Costo Financiero total del 273,06% anual.

En un año, hay que tener en cuenta que la Tasa Nominal anual alcanza el 115%; el Costo Financiero Total Tasa Efectiva Anual, 273%, la Tasa Efectiva Anual resulta ser del 199,87%, y la de interés punitoria del 230%. Todo lo anterior significa que si se pidieran $5.000 en un año, se devolverían $9.668,28, casi el doble.

Santi Maratea recomendando endeudarse para poner plata en su colecta 👍🏻 pic.twitter.com/7T9O0R8CBx — 📊📈 Superavit Fiscal 📈📊 (@superavitfiscal) May 12, 2023

La colecta de Maratea, ¿cómo gana dinero él?

El influencer Santiago Maratea prometió ayudar al club Independiente y todo parece señalar que la colecta que está llevando adelante ayudará al Rojo a sanear sus deudas. Asimismo, todo el trabajo que realiza el joven tendrá una contraprestación económica para él.

Es que, según contó en radio La Red, que para llevar adelante la colecta tuvo que realizar un fideicomiso, y él convertirse en fiduciario, eso significa que quien tiene la obligación de gestionar los fondos, también cobra por ello.

“Me parece buenísimo, no lo busqué por eso”, explicó el joven, que se enteró en el momento de hacer el trámite que ganará dinero por ello.

Sin embargo, lejos de rechazarlo, contó que lo que está haciendo genera mucha responsabilidad: “Todo el manejo de todo esto recae en mí, llegado el caso de que tenga que cobrar una plata por el laburo que hice me encanta, a mucha honra.

“Lo loco no es cuánta plata gane, lo loco es cómo yo llegué a ser un fiduciario”, comentó Maratea en la misma radio y aclaró que, todas sus colectas tienen una “trazabilidad”, es decir que, “todo el mundo puede ver de dónde viene cada peso y a dónde va”. Y aseguró: “Sé que puedo manejar 20 millones de dólares sin que falte a un peso”

Santi Maratea y los memes tras el comienzo de su colecta para ayudar a Independiente.

Fideicomisos, ¿cómo funcionan?

De acuerdo con la ley argentina, “habrá fideicomiso ordinario público cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirla al fiduciante, al beneficiario o a terceros (fideicomisarios), al cumplimiento de los plazos o condiciones previstos en el contrato”.

“Por ser un fideicomiso, se pagan menos impuestos que si lo hiciera un particular, y no hay intereses. El fideicomiso tiene un costo. Es falso que me llevaría el 20 por ciento del total. Yo me llevaría el 5 por ciento, que no serán todos para mí, es para los gastos”, agregó.

Santi Maratea, colecta para Independiente. (Clarín)

¿Cuánto ganará entonces Santi Maratea?

Por los primeros 716 millones de pesos que recaudó el joven, la suma para el pago de gastos y su propia ganancia, superaría los 35 millones.

Ahora bien, si se llegara a juntar el dinero que realmente necesita el club, es decir 20 millones de dólares, la cifra escalaría mucho más.