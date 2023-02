Fuerte cruce entre Santiago Maratea y Carlos Maslatón por la fortuna de Máximo Kirchner

Santiago Maratea disparó, hace ya un tiempo, sin filtro contra Máximo Kirchner por su patrimonio y ahora, ante un comentario que realizó Carlos Maslatón al respecto, el influencer le salió al cruce. “Por ejemplo, Máximo Kirchner tiene declarados 400 millones de pesos, ¿cómo los hizo?”, había planteado Maratea, en clara referencia al kirchnerismo pero hablando en general de los políticos.

Maslatón, a través de su cuenta de Twitter, citó sus declaraciones y luego se mostró en contra de sus dichos. “No sabe de números, no sabe sacar las cuentas, no tiene sentido de las dimensiones de las cosas y que 400 palos es poco”, opinó el militante liberal.

Al respecto, el influencer no se quedó callado y le respondió a través de la misma red social: “No nos tomes por pelotudos, Maslatón querido, que 400 millones es poco si trabajaste toda tu vida, para alguien que nunca trabajó tener 400 millones es un montón. Señores adultos que todavía viven de su madre, conozco bastantes, todos miserables”.

La contundente respuesta de Maratea a Maslatón. Foto: @santumaratea1

Ante esa respuesta, uno de los representantes populares del liberalismo en Argentina insistió con su postura y, sin eufemismos, le hizo la cuenta aproximada de cuánto representan 400 millones de pesos al momento de la discusión: “Maratea, vos aprendé a hacer las cuentas, es 1 palo verde”.

Tajante, Santiago le respondió: “¿Y te parece poco?”. Luego, el influencer abocado a la creación de su ONG, la D&D, prosiguió contra el analista especializado en mercados financieros: “Dámelos a mí, podría ayudar a bastantes niños a pagar sus tratamientos médicos”. “Ahora entiendo igual por qué tus amigos roban sin culpa, un palo verde les parece poco y no tienen cultura del trabajo, así cualquiera”, disparó el influencer.

El cruce tuitero entre Santiago Maratea y Carlos Maslatón. Foto: @santumaratea1

“Sí, loco, hay que bajar la demagogia. Tu discurso social sirve para generar pánico y aterrorizar la gente. Tu mensaje con números nominales y no reales de las cosas es un fraude propagandístico. Querés asustar con ‘millones’ y un millón ya es una miseria. Indexá el cerebro”, le comentó el abogado, firme en su postura.

Lejos de abandonar la discusión, el ida y vuelta entre ambos continuó y Maratea lo volvió a increpar: “Y por otro lado, Maslatón, ya sé que sabés de crypto, del dólar y de números grandes pero, ¿sabés cuánto sale un sachet de leche? ¿Un paquete de arroz? No te hagas el que tenés dimensión de todo sólo porque sos millonario y sabés invertir, baja el tonito rey”.

Duro cruce entre Maratea y Maslatón que se viralizó por las redes. Foto: @santumaratea1

“Los únicos que se asustan son tus amigos que roban plata que debería ir al pueblo, pero a mucha otra gente lo que hago les da esperanza. Y por otro lado Karlitos, acá el problema no es cuánta plata tiene tu amigo, el problema es que no puede explicar cómo la consiguió”, le reclamó Santiago.

Sobre los dichos del influencer, Maslatón manifestó: “Maratea, tu creencia de que los pobres son pobres porque los ricos les quitaron la plata es un disparate comunista. La riqueza global se expande y se contrae y la ganancia de uno no es la pérdida de otro. Dejá de lado el marxismo porque vas a patinar fuerte con las colectas”.

La conclusión del cruce tuitero entre Maratea y Maslatón. Foto: @santumaratea1

“Ah, mirá, qué interesante che, ¿y en todos los libros de economía que leíste ninguno te enseño que robar está mal? Después explicame lo que quieras, hablemos de comunismo y capitalismo, pero no uses tus estudios para justificar a tus amigos que roban, no caigas tan bajo, Carlitos”, concluyó Maratea.

La opinión de Santiago Maratea que inició la discusión

“Es indignante que los gobernantes de nuestro país se llenen los bolsillos de plata a través de la corrupción y a costa del trabajo de todos los argentinos”, había declarado Santiago Maratea al hablar sobre la difícil situación socioeconómica de la Argentina.

Además, Maratea opinó sobre los políticos que están a cargo del destino del país. “Es desesperanzador que todavía haya gente que defienda a los ladrones cuando ya es evidente que viven a costa de nuestra plata”, aseguró en su momento el influencer.

“Los kirchneristas odian a los terratenientes, odian a la gente que tiene campo, odian a la gente que tiene casas y departamentos y vive del sector inmobiliario, entonces cómo no les molesta que Néstor haya sido tan multimillonario y tan poderoso si sostienen el discurso de que toda persona multimillonaria y poderosa llegó a ese lugar a costa de cagarse en los vulnerables”, declaró indignado Maratea.

“Critican a Macri porque viene de una familia acomodada y Máximo Kirchner hereda 400 millones y el tipo labura en el Estado hoy”, lamentó Santiago y, en ese sentido, aclaró: “No es que yo banque a Macri por decir esto, pero tengo un pensamiento crítico. Lo único que hacen es robar plata para consumir y hacerse ricos”.