Santi Maratea apuesta por Marcos de Gran Hermano para que siga su trabajo solidario: “¿Quién no confía en él?”

Desde hacer varias semanas, Santi Maratea se ha mostrado bastante alejado de sus redes sociales y más que nada de los labores solidarios que tanto lo caracterizan. A pesar de esto, siempre que tiene que comunicar algo lo hace a través de su cuenta de Instagram.

Santi Maratea.

En las últimas horas, expresó que está muy ocupado con la ONG que lanzará en los próximos meses. Se trata de D&D, y en ella trabajara nuevamente en las colectas y ayudas solidarias que siempre realizó a traves de las redes sociales.

Foto: captura pantalla.

En medio de todos estos nuevos proyectos, el influencer comenzó a reflexionar sobre su labor y se lo comunicó a sus seguidores en sus stories de Instagram. “El otro día pensé una idea que por ahí es re falopa. Para mí, ¿saben quién podría seguir con las colectas que yo hago por Instagram mientras yo me empiezo a enfocar en lanzar la D&D?”, comenzó su reflexión.

Marcos Ginocchio podría ser el próximo Santi Maratea

Tras esto comentó que consideró a Marcos Ginocchio para que ocupe su lugar. Se trata de uno de los participantes de Gran Hermano que más fanáticos tiene fuera de la casa. ¿No es buenísima? ¿Quién no confía en Marcos de Gran Hermano?”, aseguró Santi Maratea en un video.

Marcos de Gran Hermano

Muy entusiasmado con la idea, Santi ya pensó en los detalles, pero quiso dejar la última decisión en manos de sus seguidores por lo que realizó una encuesta. “Lo pensé el otro día mientras manejaba. Posta. Podría hablar con Marcos cuando salga de la casa y si a él le parece buena la idea y a mí me da confianza de que realmente quiera hacer esto porque puede ser muy agotador... yo lo re ayudaría y le explicaría cómo hacerlo o la trabas que se puede encontrar para que se pueda adelantar a eso y superarlo”, agregó.

Marcos de Gran Hermano.

Antes de terminar la pequeña charla virtual, Maratea hizo una reflexión de su trabajo considerando que toda la vida tuvo el sueño de crear algo que ayudara a los demás. “Todo lo que hago me representa muchísimo. Desde que tengo 12 años que digo que quiero tener una fundación que sea más grande que Google. Amo a la Argentina, amo ser argentino y amo pensar en ideas que ayuden a mi país. Si digo que voy a frenar con algo no es porque me dejó de interesar, es para que el ritmo no me coma y para darle lugar a otra cosa y evolucionar”, enfatizó.