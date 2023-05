Chilenos arrasan en farmacias mendocinas pero descartan que haya desabastecimiento

Desde hace varias semanas una escena se repite en las calles de Mendoza: vehículos con dominio chileno cargados de productos que han adquirido en distintas tiendas de la provincia en los “tours de compras”. Incluso, el mayorista mendocino Oscar David publicó en su red social Instagram un horario específico para “clientes con documentación extrajera”, de 7 a 14. Y así como sucede en los supermercados, donde los trasandinos salen con los carritos colmados, en las farmacias la escena se repite, sobre todo con los medicamentos de venta libre y perfumería.

“Es una oportunidad que vienen viendo desde hace bastante tiempo, porque la diferencia siempre ha existido, pero la situación del dólar los ha favorecido más y se nota en la concurrencia”, comentó a Los Andes Juan Motta, farmacéutico y coordinador de Farmacias del Centro en Mendoza.

Si bien no es ninguna novedad que en el rubro farmacéutico Argentina es más “barata”, hoy en día la diferencia de precios con el vecino país es muy conveniente para los chilenos. “Si hasta hace un tiempo atrás Chile duplicaba el valor de los medicamentos en Argentina, hoy en día se triplica en algunas drogas específicas. Por ejemplo en lo que es la rosuvastatina o los hipoglucemiantes. En esos casos aprovechan la diferencia”, sostuvo Motta.

Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza (Cofam), agregó: “Hay una diferencia de precio muy importante no solo con Chile, sino con todos los países de la región. Argentina tiene los precios más bajos de Sudamérica. Para nosotros es caro porque tenemos un poder adquisitivo muy bajo”.

Los chilenos completan sus "tours de compras" en farmacias de Mendoza. - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Sin riesgo de desabastecimiento

Los referentes del rubro farmacéutico aseguraron que Mendoza no corre riesgo de desabastecimiento pese a la avalancha chilena. “Se ha visto incrementada la demanda en los productos de venta libre, sobre todo en las farmacias del radio urbano, así como pasan con los supermercados de la zona”, dijo Valestra. Sin embargo, estos art´culos no ponen en riego el suministro de artículos escenciales o enfermedades de alto riesgo en la provincia.

En este sentido, el coordinador de Farmacias del Centro aclaró: “No hay desabastecimiento. La diferencia en nuestro rubro es que no somos formadores de precios. Por lo que una alta demanda por parte de los chilenos no genera desregulación de precios, por lo cual, no genera desabastecimiento ni perjuicio para el cliente argentino”.

Los medicamentos de venta libre son los más demandandos por los chilenos en Mendoza. - Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

¿Qué es lo que se llevan los chilenos? La principal compra se da en medicamentos de venta libre, suplementos dietarios y perfumería de alto costo. “Lo que más demandan son antiinflamatorios de venta libre, ibuprofeno, paracetamol, digestivos y ese tipo de cosas. También suplementos dietarios, productos con creatina, aminoácidos y otros habituales en las dietas deportivas. Pero eso no lleva a un desabastecimiento ni riesgo sanitario para la población”, detalló Valestra. En tanto, Motta sumó a la lista los antihistamínicos, antialérgicos, o los antiagregantes plaquetarios -como la Aspirina-.

Si bien los medicamentos de venta bajo receta son requeridos, estos solo se pueden vender por la prescripción de un médico de Argentina. “Muy pocos turistas chilenos vienen hacerse atender por médicos de Mendoza para que le prescriban un medicamento. Es una práctica rara, pero en algunas especialidades es habitual y sucede desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que tener la tranquilidad que no hay un consumo exagerado”, aseguró el presidente Cofam.

En cuanto al método de pago, si bien hay algunos casos donde se prefiere el pago con tarjetas, dado el atraso cambiario del país hoy lo más elegido es el efectivo: “A diferencia de otros momentos, donde se usaba más el crédito o el débito, ahora utilizan más el efectivo, porque les conviene venir con pesos chilenos o dólares y cambiarlos por pesos argentinos para pagar los medicamentos”, completó Juan Motta.