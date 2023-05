Así funciona el “tour de compras” que trae chilenos a comprar mercadería en Mendoza

Una empresa de viajes argentina con sede en Chile, que también tiene oficinas en Mendoza, ofrece a los ciudadanos del otro lado de la Cordillera visitar la provincia con un “tour de compras” y les incluye una opción para cambiar su dinero a pesos argentinos y una visita al “principal supermercado mayorista del país”.

El destino es un reconocido mayorista ubicado en Godoy Cruz, y el micro parte de Santiago de Chile, por un costo de CLP$40.000 (pesos chilenos) por tramo. La oferta es para el día 12 de mayo, con fecha de regreso al día 13.

Desabastecimiento en supermercados foto: Mariana Villa / Los Andes

¿Cómo funciona?

La empresa " ofrece una oportunidad única para viajar a Mendoza” y comprar “todo lo necesario a un precio súper accesible”.

“De la provincia de tierra del sol y del bueno vino no solo te vas a llevar paisajes excepcionales y una hermosa experiencia, también vas a encontrar todo lo que más te gusta”, agregan y aseguran que: “¿Lo mejor? Lo podes hacer sin gastar mucho dinero. Además de pasar un día entero recorriendo las calles de Mendoza”.

El paquete incluye:

- Pasaje de ida y vuelta.

- Desayuno al llegar.

- Compras en el principal supermercado mayorista de la provincia.

- Cambio a peso argentino a través de AFEX-Giros Express para que puedas comprar con más facilidad.

¿Qué hay que tener en cuenta para el tour de compras?

Elegir como equipaje una maleta en bodega por pasajero con peso máximo de 30 kg (dimensiones: 50 cm x 75 cm) más una mochila o cartera de mano por pasajero

“¡Y listo! ya podes comprar los pasajes para vivir tu viaje por el día en una de las provincias más lindas de Argentina. Nosotros ya armamos nuestras valijas, ¿y vos?”, cierran.

Peso chileno hoy: a cuánto cotiza (Imagen ilustrativa / Web)

¿CUÁNTO PUEDEN COMPRAR LOS CHILENOS EN MENDOZA SIN TENER PROBLEMAS EN SU ADUANA?

Los visitantes están interesados en todo lo que puedan gastar dentro de los límites de u$s300 dólares “en obsequios” (franquicia).

Además, solo pueden comprar 2,5 litros de alcohol, notebooks, celulares, medicamentos y hasta dos cartones de cigarrillos por cada mayor de 18 años.

Asimismo, las autoridades chilenas controlan que no se realicen compras con “fines comerciales”. De manera en que, si por ejemplo, una persona llevara packs enteros de mercadería (arroz, harina, aceite, etc.), la misma puede ser retenida en aduana y se deberá tramitar su ingreso a Chile desde la capital de ese país.

EL “TIPO DE CAMBIO ESPECIAL” PARA LOS TURISTAS CHILENOS

El diario La Tercera dedicó un artículo al “uso del dólar blue”, por parte de los chilenos, y aunque aclararon que se trata de una “alusión que se realiza en Argentina para referirse al dólar estadounidense que se compra en el mercado informal” (e ilegal), el mismo “favorece a los turistas”.

Sin embargo, los turistas tienen la opción de acceder a un tipo de cambio especial, legal, que es igual al de la cotización del Mercado Electrónico de Pagos (MEP), y este 7 de abril cotiza en $395,29 y, además de ser legal, es más conveniente.

Es que, de acuerdo con el Banco Central, “los turistas no residentes podrán vender divisas al valor de referencia del dólar en el mercado financiero por un monto máximo de 5.000 dólares (o su equivalente en otras monedas) mensuales, en las entidades reguladas por el Banco Central de la República Argentina autorizadas a operar en el mercado de cambios”.

Las entidades deberán identificar al turista no residente mediante documento de identificación válido y verificar:

- Que no se encuentre comprendido en las listas elaboradas de conformidad con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de lucha contra el terrorismo y que no resida en países o territorios donde no se aplican, o no se aplican suficientemente, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional.

- Requerir una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a 5.000 dólares.

A los efectos de agilizar la atención al cliente la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento. La entidad deberá concretar las operaciones con títulos valores hasta 2 (dos) días hábiles de ser encomendada por el turista no residente.

Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente.