Cuánto cobra un albañil por construir una casa de clase media de 150 m2 en junio de 2026

Construir una casa propia en Argentina sigue siendo uno de los mayores desafíos económicos para distintas familias. Entre aumentos de materiales, ajustes salariales y gastos que muchas veces no aparecen en los presupuestos iniciales, el valor final puede variar de manera considerable según las características del proyecto.

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La atención suele centrarse en el precio de los materiales, como también en la mano de obra y esto representa una porción significativa del presupuesto total. A la espera de los próximos datos de inflación, los últimos relevamientos del sector permiten estimar cuánto cuesta levantar una vivienda de 150 metros cuadrados y qué conceptos deben contemplarse antes de comenzar la construcción.

Es indispensable analizar cada rubro de forma individual antes de definir el presupuesto definitivo.

De acuerdo con los valores de referencia del sector de la construcción , el costo total de una vivienda llave en mano presenta importantes diferencias según el nivel de terminaciones, el diseño elegido y la calidad de los materiales utilizados.

Estos valores contemplan una vivienda terminada y habitable , incluyendo estructura, instalaciones, revestimientos, pintura y equipamiento básico. Sin embargo, existen numerosos gastos adicionales que pueden incrementar significativamente la inversión necesaria para concretar el proyecto.

presupuesto de albañil por casa de 150 m2 A pesar de los datos de inflación, es recomendable planificar cada etapa con precisión para evitar sorpresas en el desarrollo de la obra. WEB

Cuánto representa la mano de obra de albañilería

Uno de los datos más consultados por quienes proyectan construir es el costo específico de la mano de obra. En junio de 2026, la mano de obra pura de albañilería general registra un promedio de $853.067 por metro cuadrado.

Aplicado a una vivienda de 150 m², esto implica un desembolso cercano a $127.960.050, cifra que representa una parte muy importante del costo global de la obra.

a cifra que representa una parte muy importante del costo global de la obra. Por otra parte, las escalas salariales vigentes de la UOCRA establecen que un Oficial Albañil percibe un salario básico de $5.703 por hora en la Zona A (centro del país), mientras que un Oficial Especializado cobra $6.666 por hora.

establecen que un percibe un por hora en la Zona A (centro del país), mientras que un cobra A estos montos se suman asignaciones no remunerativas mensuales que rondan los $53.400 para categorías intermedias y pueden alcanzar los $58.300 en categorías superiores.

Cuáles son los materiales clave y los gastos que muchos olvidan incluir

Los materiales siguen siendo otro componente determinante dentro del presupuesto. En junio de 2026, algunos valores de referencia en corralones muestran los siguientes rangos:

Bolsa de cemento de 50 kg: entre $9.000 y $15.000.

de 50 kg: entre $9.000 y $15.000. Bolsa de cal de 30 kg: entre $7.800 y $9.000.

de 30 kg: entre $7.800 y $9.000. Varilla de hierro de 8 mm por 12 metros: entre $9.000 y $12.000.

de 8 mm por 12 metros: entre $9.000 y $12.000. Ladrillos comunes (1.000 unidades): entre $185.000 y $260.000.

comunes (1.000 unidades): entre $185.000 y $260.000. Arena por metro cúbico: desde $47.200.

El costo llave en mano estándar incluye: tareas preliminares, estructura completa, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, revestimientos, pisos, pintura, sanitarios, griferías y aberturas básicas.

Sin embargo, existen gastos que habitualmente no aparecen en los índices oficiales y pueden incrementar el presupuesto entre un 30% y un 50%.

Entre ellos se encuentran la compra del terreno, honorarios de arquitectos e ingenieros, permisos municipales, estudios de suelo, conexiones de servicios, sistemas de calefacción, mobiliario a medida, artefactos, luminarias, cercos perimetrales, veredas, paisajismo, cocheras, piscinas, IVA y cargas sociales.

presupuesto de albañil por casa de 150 m2 WEB

Construir una casa de 150 metros cuadrados en junio de 2026 necesita una inversión que puede oscilar entre los $219 millones y los $300 millones, dependiendo del nivel de terminaciones y las características del proyecto.