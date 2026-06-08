Cuánto cobra un albañil por construir una casa de clase media de 150 m2 en junio de 2026

Construir una casa propia en Argentina sigue siendo uno de los mayores desafíos económicos para distintas familias. Entre aumentos de materiales, ajustes salariales y gastos que muchas veces no aparecen en los presupuestos iniciales, el valor final puede variar de manera considerable según las características del proyecto.
La atención suele centrarse en el precio de los materiales, como también en la mano de obra y esto representa una porción significativa del presupuesto total. A la espera de los próximos datos de inflación, los últimos relevamientos del sector permiten estimar cuánto cuesta levantar una vivienda de 150 metros cuadrados y qué conceptos deben contemplarse antes de comenzar la construcción.
presupuesto de albañil por casa de 150 m2
Es indispensable analizar cada rubro de forma individual antes de definir el presupuesto definitivo.
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Cuál es el costo de construir una casa de 150 m² en junio de 2026
De acuerdo con los valores de referencia del sector de la construcción, el costo total de una vivienda llave en mano presenta importantes diferencias según el nivel de terminaciones, el diseño elegido y la calidad de los materiales utilizados.
- El valor por metro cuadrado arranca en aproximadamente $1.462.995 para una vivienda básica de formato lineal y puede superar los $2.000.000 por m² en proyectos tradicionales premium o desarrollos tipo dúplex con mejores prestaciones.
- Tomando como referencia una superficie de 150 m², el presupuesto total de obra se ubica entre $219.449.250 y $300.000.000. Expresado en la moneda estadounidense (dólar), equivale a un rango aproximado de entre USD 1.300 y USD 1.700 por metro cuadrado, dependiendo del tipo de construcción.
Estos valores contemplan una vivienda terminada y habitable, incluyendo estructura, instalaciones, revestimientos, pintura y equipamiento básico. Sin embargo, existen numerosos gastos adicionales que pueden incrementar significativamente la inversión necesaria para concretar el proyecto.
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A pesar de los datos de inflación, es recomendable planificar cada etapa con precisión para evitar sorpresas en el desarrollo de la obra.
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Cuánto representa la mano de obra de albañilería
Uno de los datos más consultados por quienes proyectan construir es el costo específico de la mano de obra. En junio de 2026, la mano de obra pura de albañilería general registra un promedio de $853.067 por metro cuadrado.
- Aplicado a una vivienda de 150 m², esto implica un desembolso cercano a $127.960.050, cifra que representa una parte muy importante del costo global de la obra.
- Por otra parte, las escalas salariales vigentes de la UOCRA establecen que un Oficial Albañil percibe un salario básico de $5.703 por hora en la Zona A (centro del país), mientras que un Oficial Especializado cobra $6.666 por hora.
- A estos montos se suman asignaciones no remunerativas mensuales que rondan los $53.400 para categorías intermedias y pueden alcanzar los $58.300 en categorías superiores.
Cuáles son los materiales clave y los gastos que muchos olvidan incluir
Los materiales siguen siendo otro componente determinante dentro del presupuesto. En junio de 2026, algunos valores de referencia en corralones muestran los siguientes rangos:
- Bolsa de cemento de 50 kg: entre $9.000 y $15.000.
- Bolsa de cal de 30 kg: entre $7.800 y $9.000.
- Varilla de hierro de 8 mm por 12 metros: entre $9.000 y $12.000.
- Ladrillos comunes (1.000 unidades): entre $185.000 y $260.000.
- Arena por metro cúbico: desde $47.200.
El costo llave en mano estándar incluye: tareas preliminares, estructura completa, instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, revestimientos, pisos, pintura, sanitarios, griferías y aberturas básicas.
Sin embargo, existen gastos que habitualmente no aparecen en los índices oficiales y pueden incrementar el presupuesto entre un 30% y un 50%.
Entre ellos se encuentran la compra del terreno, honorarios de arquitectos e ingenieros, permisos municipales, estudios de suelo, conexiones de servicios, sistemas de calefacción, mobiliario a medida, artefactos, luminarias, cercos perimetrales, veredas, paisajismo, cocheras, piscinas, IVA y cargas sociales.
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Construir una casa de 150 metros cuadrados en junio de 2026 necesita una inversión que puede oscilar entre los $219 millones y los $300 millones, dependiendo del nivel de terminaciones y las características del proyecto.