Carlos Melconian defendió su plan de economía y se emocionó al pensar que podía ser desechado

Carlos Melconian es el elegido por la candidata Patricia Bullrich para llevar adelante el Ministerio de Economía en caso de ser electa como presidente. El economista asistió al medio de streaming que conduce Alejandro Fantino y en una entrevista de dos horas explicó su proyecto para la economía argentina.

Antes de finalizar la nota agarró la pila de hojas que tenía su plan y dijo: “Me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda”, mientras contenía la emoción. A continuación de esa frase siguió “ya tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia”, con la voz entrecortada y los ojos brillosos.

Las frases de Melconian al terminar la nota

El economista llevó a la entrevista varias carpetas a las que denominó como “el fin del chamuyo”. Entre los títulos principales, que luego desarrollaría en profundidad, se encontraban: “El programa de propuestas”, “La estabilización macroeconómica”, “Reforma del sector público”, “Reorganización del sector privado” y “Proyectos de ley para mandar al Congreso”. También estaban los 77 nombres que conforman su equipo.

“Viene un tipo que nos dice cosas coherentes y ¿vamos a ser tan boludos para echarle flit?”, expresó el expresidente del Banco Nación al final del programa, haciendo referencia a sí mismo.

Asimismo, remarcó su compromiso y sostuvo que la crisis que atraviesa el país “tiene solución”: “No rompan los huevos con presión, con lobby ni con un carajo. Hay que decirle a los pendejos que esto tiene solución. Todos esos que te están escuchando. Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme. Me hago el boludo, me voy a Miami y me dejo de hinchar las pelotas”.

“Es todo mierda, mierda, mierda y mierda. Dejate de hinchar las pelotas. Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos suerte, vamos a arrancar con esto. Y si arreglamos algo, después te volvés para tu casa y se terminó. Esa es la historia. ¿Tan difícil es este quilombo?”, completó.

“Y si se quieren sumar y meter los garfios acá -dijo, señalando sus carpetas-, vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general. Y para cuarenta y pico millones de argentinos”.

La crítica a la dolarización de Milei

En línea con sus críticas anteriores hacia Javier Milei, Melconian afirmó que el plan de dolarización propuesto por el candidato presidencial de La Libertad Avanza “está a punto de archivarse”.

“Creo que está a punto de archivarse ese proceso, porque sus propios ideólogos se dan cuenta que no va. Ese segmento (el equipo de Milei) tiene actores muy competentes, como los doctores Carlos Rodríguez y Roque Fernández, que entienden de esto, son personas a las que conozco, entienden muy bien lo que está pasando y se están corriendo conceptualmente de esas cuestiones”, declaró en una conversación con Radio Rivadavia.

Además, hizo hincapié en un punto crucial: “La dolarización no genera riqueza. Lo cambiario es un capítulo de la economía. Si no arreglás los problemas de fondo es lo mismo. En un país insolvente, para dolarizar, tenés que ir a buscar 40 o 50 mil millones de dólares y que nos lo regalen”.

“Roque Fernández y Carlos Rodríguez saben que no se puede. Por eso ahora hablan de 20 meses, porque no entienden al cerebro que está proponiendo esto”, insistió.

