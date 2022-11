Black Friday en Banco Nación: 12 cuotas sin interés en hogar y tecnología

El Banco Nación se suma al Black Friday de hoy y mañana, a través de su marketplace Tienda BNA, en donde los clientes de la entidad que cuenten con tarjetas Visa o Mastercard podrán acceder a promociones para comprar productos electrónicos para el hogar y tecnología, en hasta 12 cuotas sin interés.

Los productos seleccionados incluyen televisores, celulares, heladeras, cocinas y varios más, de las mejores marcas. Para conocer el listado completo de productos y promociones se puede ingresar en la web https://www.tiendabna.com.ar/.

El Banco Nación se suma al Black Friday con promociones en productos para el hogar y tecnología, con hasta 12 cuotas sin interés

Así, se puede encontrar un smart Tv 4K 55 pulgadas Samsung Au7000, con un 11% de descuento, a $ 169.999 o 12 cuotas sin interés de $14.166,58, o uno Quint Qt1-42frame 42 pulgadas FullHD, con un 19% menos, a $ 68.999o 12 cuotas sin interés de $5.749,92. También, un celular Samsung Galaxy Z Flip 4 128 Gb grafito, con -18%, a $ 199.999 o 12 cuotas sin interés de $16.666,58, o uno Motorola Moto E32 Xt2227-1 4Gb Ram 64Gb gris, con 10% de rebaja a $ 44.999 o 12 cuotas sin interés de $3.749,92.

En la plataforma también se ofrecen: un aire acondicionado Hyundai 3200 f/c, con 24% OFF, a $ 123.299 º 12 cuotas sin interés de $10.274,92; una notebook Asus Educativa 11,6″ Celeron 4Gb Ssd 128Gb Windows 10 Pro - Br1100c, con -25%, a $ 89.999 o12 cuotas sin interés de $7.499,92; un lavarropas carga frontal Inverter Drean 8Kg 1400rpm Next 8.14 P Eco, con 18% OFF, a $ 123.499 o 12 cuotas sin interés de $10.291,58; una cocina Escorial Candor S2 para gas envasado 51 cm 4 hornallas, con 10% OFF, a $ 44.999 o 12 cuotas sin interés de $3.749,92; una heladera cíclica Gafa Hgf358afb 282lts blanca, con 1% OFF, a $ 94.999 o 12 cuotas sin interés de $7.916,58; entre otras opciones.

Tienda BNA es una plataforma e-commerce desarrollada por el BNA y la empresa Nación Servicios, que busca fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional. Desde su lanzamiento recibió más de 25 millones de visitas y vendió más de 200 mil productos de las 150 pymes que participan, con ofertas a precios accesibles y financiación en cuotas fijas y sin interés.