Becas Progresar: el Ministerio de Capital Humano habilitó la inscripción a la segunda convocatoria

El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción a Becas Progresar Superior y Enfermería, gestionadas por ANSES para estudiantes de todo el país.

La inscripción a las Becas Progresar debe hacerse únicamente en la web oficial con usuario de Mi Argentina.

El Ministerio de Capital Humano abrió la inscripción a la segunda convocatoria de las Becas Progresar en las líneas Progresar Superior y Progresar Enfermería. El beneficio, gestionado por ANSES, está dirigido a estudiantes de universidades e institutos terciarios de todo el país.

El objetivo de este programa es acompañar a jóvenes y adultos en la continuidad de sus estudios, garantizando una ayuda económica mensual para quienes cumplan con los requisitos establecidos. La inscripción debe realizarse de manera online y en los plazos fijados por la cartera educativa.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar según ANSES y el Ministerio de Capital Humano

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que la postulación se realiza únicamente desde la web oficial del programa, vinculando un usuario de Mi Argentina y declarando un CBU o CVU a nombre del estudiante. “La inscripción no puede hacerse en las oficinas de ANSES ni por otra vía”, remarcaron desde la cartera nacional.

Progresar Trabajo seguirá habilitado hasta el 30 de noviembre de 2025 en todo el país.

El cronograma vigente establece que la línea de nivel obligatorio permanecerá abierta hasta el 1° de septiembre, mientras que Progresar Trabajo se podrá solicitar hasta el 30 de noviembre de 2025.

En todos los casos, se exige:

  • Ser argentino nativo o con residencia legal de al menos cinco años
  • Tener DNI vigente y cumplir con los rangos de edad establecidos: entre 17 y 24 años para ingresantes, hasta 30 años para estudiantes avanzados y sin límite para quienes cursen la carrera de Enfermería.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles ($966.000 en agosto de 2025). Además, el estudiante debe acreditar título secundario sin materias pendientes, estar inscripto en instituciones reconocidas por el programa y contar con el esquema de vacunación actualizado.

Monto y retenciones de las Becas Progresar

El Ministerio de Capital Humano confirmó que el monto de las Becas Progresar se mantiene en $35.000 mensuales. Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% durante el primer año en el caso de estudiantes de nivel superior.

El monto vigente de la beca es de $35.000, con una retenci&oacute;n del 20% para estudiantes de nivel superior.

Este porcentaje se libera una vez comprobado el cumplimiento de las condiciones académicas, lo que significa que los beneficiarios deben acreditar avances regulares en su formación.

La medida busca garantizar la continuidad de los estudios y evitar la deserción educativa. En paralelo, el programa ofrece instancias de acompañamiento como actividades complementarias, requisito clave para la permanencia en la beca.

Quienes tengan dudas sobre inscripción, plazos o requisitos pueden comunicarse a las líneas oficiales habilitadas: 0800-999-1066 (opción 1) y 4129-1000 (opción 1). Estos canales de consulta permiten realizar gestiones sin necesidad de acercarse a las dependencias de ANSES.

