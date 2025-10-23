Bancarios con actualización salarial y bono de noviembre: cuánto recibirán en total

La Asociación Bancaria anunció un aumento del 2,1% en los sueldos de los trabajadores bancarios , que se aplicará de manera retroactiva y se cobrará junto con los salarios de octubre.

Con esta suba, el sueldo inicial bruto en noviembre asciende a $1.915.982,88 , a lo que se sumará la Participación en las Ganancias (ROE) según la escala correspondiente.

Además, se confirmó el bono mínimo por el Día del Bancario , que se celebrará el 6 de noviembre , con un monto actualizado de $1.708.032,46 . Este valor se ajustará según la evolución de la inflación, asegurando que los trabajadores mantengan su poder adquisitivo frente a la suba de precios.

El acuerdo firmado por la Asociación Bancaria contempla que el aumento del 2,1% se aplique a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales. Según el gremio, “esta política de actualizaciones salariales mensuales garantiza que los bancarios no pierdan ingresos reales frente a la evolución de los precios”.

Con este ajuste, los bancarios percibirán en noviembre un sueldo inicial de $1.915.982,88 , al que se suma la Participación en las Ganancias (ROE) según corresponda. Con esta actualización, los trabajadores acumulan un 22% de incremento salarial en lo que va de 2025 , tomando como referencia los sueldos de diciembre de 2024.

Sólo funcionan los cajeros automáticos por el paro bancario La fecha de cobro del retroactivo del último aumento coincidirá con el pago de los sueldos de octubre.

El sector patronal, representado por Abappra, Adeba, ABA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), respaldó el acuerdo que busca mantener el poder de compra de los trabajadores del sistema financiero.

Día del Bancario: fecha, bono y reconocimiento al sector

El Día del Bancario se celebra cada año el 6 de noviembre, y durante esa jornada las entidades financieras suspenden la atención presencial al público. Esta fecha tiene un valor simbólico para el sector, ya que reconoce la labor de los trabajadores bancarios y su contribución al funcionamiento del sistema financiero argentino.

Este año, además de la celebración, los trabajadores recibirán un bono mínimo de $1.708.032,46, que se ajustará según la inflación. La combinación del bono con la actualización salarial garantiza que los empleados cuenten con ingresos alineados a la evolución de los precios, reforzando el reconocimiento formal de su trabajo.