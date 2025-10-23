Baja el dólar después de 10 ruedas: a cuánto cotiza este jueves 23 de octubre

El dólar minorista muestra hoy una leve baja y cede a $1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta a las 10.37 en el Banco Nación. Se trata una caída de $10 (-0,66%) respecto al cierre del miércoles. Hace diez ruedas, precisamente desde el 13 de octubre, que la divisa no cedía en su cotización.

Otra vez intervino Estados Unidos y logró planchar el dólar mayorista tras cinco ruedas al alza

Por su parte, el dólar blue o paralelo se vende este jueves a $ 1.540 en las "cuevas", una cifra también en descenso.

Respecto al dólar mayorista , se mantiene en $ 1.489 por efecto de la intervención que JP Morgan y Citi hicieron este miércoles en nombre del Tesoro de Estados Unidos . El techo de la banda de flotación , que habilita al Banco Central a intervenir en el mercado, se ubica en $ 1.492,05 .

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin , bajo un nuevo esquema de bandas de flotación que va de $1.000 a $1.400 (con una actualización del 1% mensual), que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200 , que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $ 1.520

Venta: $ 1.540

El dólar cierra un 2020 con suba e impuestos - Imagen ilustrativa / Web Imagen ilustrativa / Web

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra : $ 1.568,42 (- $20,28)

: $ 1.568,42 (- $20,28) Venta: $ 1.568,88 (-$20,88)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra : $ 1.585,20 (-$13,75)

: $ 1.585,20 (-$13,75) Venta: $ 1.594,05 (-$66,62)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".