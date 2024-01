Argentina busca una mayor competitividad para el 2024

Las estadísticas de exportación de vino del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) revelan una disminución del 25,7% en el volumen total exportado en el periodo enero - diciembre. Pero para el caso del vino a granel la caída fue aún más significativa mostrando una baja del 32,6% durante el mismo periodo.

Las tendencias internacionales indican que en el mundo los mercados no están en expansión sino más bien en una meseta a lo que se suma a la sobreproducción de ciertos países que hace que los vinos a granel sean un commodity con el que hay que competir fuerte para conseguir clientes.

Cómo estuvo el mercado de vino a granel en el 2023

El presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel, José Bartolucci, destacó la gran competencia que enfrenta el sector, especialmente con Chile, Sudáfrica y Europa, subrayando la agresividad y competitividad de los precios chilenos.

“Solamente pudimos exportar 47 millones de litros, ingresando casi 50 millones de dólares al sector de vino a granel el año pasado. Lo que siempre destacamos desde el sector es la gran competencia que tenemos fundamentalmente hoy con Chile, con Sudáfrica, con Europa. Donde en el caso de Chile hay buena cantidad de vino en una cosecha normal, con lo cual los precios de ese país van a ser bien agresivos y competitivos”, expresó el presidente de la Cámara Argentina de Vino a Granel.

Por su parte, el director de Comercio Exterior de Bodegas de Argentina (BdA), Ramiro Barrios, compartió una perspectiva crítica sobre el 2023, señalando una disminución en volumen debido a una cosecha más corta: “2023 fue un año complicado para Argentina; el vino a granel tuvo un retroceso en volumen del 32,6%. Gran parte de esto se produjo por una cosecha más corta debido a las inclemencias climáticas”, mencionó.

Vino a granel

Miguel Abdala, presidente de la exportadora Royal Mount, compartió la experiencia de un año desafiante: “El 2023 fue un año realmente muy difícil. Creo que todas las exportaciones que pudimos hacer o nos animamos a hacer, estuvieron fundadas en tratar de conservar al cliente para no dejar el espacio para cuando una cosa cambie. Pero desde lo económico sabíamos que iba a ser muy osado, muy difícil”, reconoció.

Qué espera el sector de vino a granel para este año

Los líderes del sector ofrecen sus perspectivas para el próximo año, abordando las incertidumbres y desafíos actuales.

Según Bartolucci, la situación económica y los cambios en curso plantean incógnitas sobre el futuro del sector: “Aquí hay un tema de saber dónde vamos a quedar parados económicamente con todos estos nuevos cambios y con todas las nuevas perspectivas. Lo bueno para el sector es que hay una buena cosecha, obviamente una mejor cosecha que la peor que hemos tenido en la historia del año pasado, y ese es un buen dato. Recordemos que realmente no hay mucho excedente de stock hoy día, lo cual es lo que, además de la parte macroeconómica, es lo que nos perjudicó y fueron las fuertes bajas en las exportaciones del año 2023″, comentó.

Abdala prefirió no adoptar una postura ni optimista ni pesimista en este momento y aclaró: “Desde la devaluación hasta acá, por lo menos nosotros no hemos recibido ninguna pregunta, ni siquiera pregunta de qué precios tenemos, si tenemos producto, etc”.

Y agregó: “Me parece que es muy prematuro, primero se tiene que ordenar desde lo político y después la macroeconomía. Cuando el empresario tenga herramientas de juego más claras, yo creo que podremos tomar una posición”, finalizó Miguel Abdala.

El director de BdA, por su parte, aportó una visión optimista en cuanto a las expectativas de producción: “A nivel de producción se espera una cosecha mayor que la de 2023, no ha habido efectos climáticos adversos en primavera, no ha habido grandes heladas, ha habido un nivel de precipitaciones adecuado en la montaña, lo cual asegura la disponibilidad de agua”, dijo Barrios sobre las primeras expectativas.

Viñedos, la producción para este año parece ser prometedora. Imagen ilustrativa.

Para terminar, dos de las fuentes consultadas coincidieron en que una medida crucial que beneficiaría al sector sería la negociación de tratados internacionales de libre comercio, similares al acuerdo que posee Chile. Barrios y Abdala destacaron la importancia de mejorar la competitividad a través de acuerdos que faciliten el intercambio comercial.

“Sabemos que en 2024 otros países competidores en vino a granel, como Chile, España y Australia, tienen grandes volúmenes de vino a muy buen precio. Con lo cual no hay que olvidar que los compradores de vino a granel buscan el mejor precio posible de cualquier país, entonces ese va a seguir siendo importante de ver. Y algunos de los otros países tienen tratados de comercio, como en el caso de Chile, con lo cual tendrán mayor competitividad las exportaciones a Argentina”, finalizó Ramiro Barrios.

Cabe recordar que la salida exportadora de granel para Argentina fue un negocio de mucho volumen en épocas de sobrestock que ayudó a la vitivinicultura local.

