ANSES confirmó los pagos noviembre 2025 de Becas Progresar: cómo y hasta cuándo inscribirse

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició los pagos de las Becas Progresar correspondientes a noviembre de 2025 , en coordinación con la Secretaría de Educación . Este mes se abona la octava cuota del ciclo lectivo , y quienes fueron incorporados recientemente al programa recibirán además un pago retroactivo .

Los pagos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) , y pueden consultarse desde la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social . El beneficio alcanza a estudiantes de todos los niveles que cumplan con los requisitos de asistencia y rendimiento académico establecidos por el Ministerio de Capital Humano .

La Secretaría de Educación y ANSES confirmaron el cronograma oficial de pagos para las Becas Progresar de noviembre. Según el calendario, los cobros se acreditan de acuerdo con la terminación del DNI:

Desde el organismo previsional recordaron que “los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro desde Mi ANSES , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social ”. El Ministerio de Capital Humano , a través de la Resolución 888/2024 , mantiene el monto mensual en $35.000 . Sin embargo, ANSES aplica una retención del 20% a los estudiantes del nivel obligatorio y a quienes cursan el primer año del nivel superior, lo que deja un pago mensual de $28.000 . El 20% restante se libera al cierre del ciclo lectivo, una vez certificada la regularidad académica.

Además, quienes fueron dados de alta este mes recibirán un pago retroactivo . Los que se anotaron en la primera convocatoria del año accederán a ocho cuotas acumuladas , con montos de hasta $280.000 si cobran el 100% o $224.000 si están alcanzados por la retención. En tanto, quienes ingresaron en la segunda convocatoria percibirán tres cuotas juntas , que representan $105.000 o $84.000 , según corresponda.

Pesos diez jpg La inscripción se realiza online desde Mi Anses o el sitio oficial argentina.gob.ar/progresar.

Cómo inscribirse a las Becas Progresar y requisitos para acceder

La inscripción o renovación de las Becas Progresar se realiza de forma virtual y está disponible para estudiantes de todos los niveles educativos hasta el 30 de noviembre de 2025. Para completar el trámite, se debe ingresar a argentina.gob.ar/progresar o a través de las aplicaciones Mi ANSES o Mi Argentina. Luego, es necesario crear un usuario o iniciar sesión, completar los datos personales y académicos, adjuntar la documentación solicitada (DNI y constancia de alumno regular) y seleccionar la línea correspondiente antes de enviar la solicitud.

El programa está destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen o finalicen la escuela primaria o secundaria, así como a quienes estudian carreras terciarias, universitarias o cursos de formación profesional. En hogares monoparentales o con hijos a cargo, el límite de edad se extiende hasta los 35 años. Las líneas disponibles: Progresar Obligatorio, Superior, Trabajo y Enfermería, ofrecen distintos beneficios según el nivel o la orientación de los estudios, promoviendo la inclusión y la continuidad educativa en todo el país.

Qué hacer si no se acreditó el pago y cómo mantener el beneficio

ANSES informó que algunos estudiantes no recibieron el pago correspondiente a septiembre debido a demoras en la validación de datos personales o académicos. Desde el organismo explicaron que “los pagos pendientes serán regularizados una vez que se actualice la información académica”, e instaron a los beneficiarios a revisar su estado en Mi ANSES o comunicarse con la línea 130 para recibir asistencia personalizada.

Para evitar futuras demoras o suspensiones, los estudiantes deben mantener actualizada la información personal y educativa, acreditar la regularidad académica y cumplir con los requisitos de cada línea del programa. Una vez completado el ciclo lectivo y aprobadas las materias exigidas, ANSES libera el 20% retenido durante el año, garantizando así el acceso al monto total de la beca. De este modo, el programa Progresar continúa siendo una herramienta clave para fortalecer la educación y acompañar la trayectoria de miles de jóvenes en Argentina.