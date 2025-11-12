Adelantan el pago de aguinaldo a jubilados y pensionados: las fechas de Anses

Además del pago del medio aguinaldo, el haber estará acompañado por el bono. El calendario según terminación de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el calendario de pagos para jubilados y pensionados en el mes de diciembre de 2025, que llegará con el tradicional bono congelado de $70.000 y el tan esperado medio aguinaldo (la segunda cuota del año).

Los montos aún no pueden establecerse, ya que este miércoles por la tarde se conocerá el IPC de octubre, que es el que se toma en cuenta para ajustar haberes. Sí es importante recordar que el medio aguinaldo equivale al 50% de la mejor remuneración del segundo semestre.

Solamente jubilados y pensionados cobran medio aguinaldo, no así los titulares de asignaciones y planes sociales.

Anses recordó a los beneficiarios que el dinero estará disponible desde el día asignado para cada terminación de DNI.

Jubilados en el Banco Nación de Villa Nueva, Guaymallén - Archivo / Los Andes Jubilados en el Banco Nación de Villa Nueva, Guaymallén - Archivo / Los Andes Cuándo cobran titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) en diciembre de 2025 DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre Cuándo cobran jubilados que cobran la mínima en diciembre de 2025 DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre Cuándo cobran jubilados por encima de la mínima en diciembre de 2025 DNI terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: sábado 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: domingo 23 de diciembre